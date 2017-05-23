akurt написав:

Високими темпами іде будівництво нового житлового комплексу поруч із моїм будинком - там 2 копуси по 5 поверхів, між ними - плавальний басейн.Кожного дня приймають один трейлер із керамічними блоками для стін.Дивився, як розвантажують. Кран такий інтересний - гідравліка - такий прутень ніби-то маненький - але просто на очах від однієї думки керівника крану стає таким довгим той пуцько, що аж страшне. Такого завзятого прутня - будете сміятися - і в негра, мабуть, не буває...Тут трикімнатні квартири 95 - 105 квадратних метрів.Ніби-то термін здачі - в грудні. Це повністю все готове "під ключ", навіть вся побутова техніка - Siemens. Квартир в продажу вже майже немає. Принаймні, "двушки" вже викуплені.Що інтересно, інформацію про цей об"єкт вже розмістили - вкравши тексти із офіційного сайту - всі російські ріелтори.Ціну завищили в 1,5 (!!!) рази.Отак люди гроші заробляють...Трохи далі по вулиці - ліворуч будують:- спортивной комплекс для міні-футболу. Поле вже готове - навіть ворота стоять. Зараз закінчують душові, переодягальні будувати та при тому - кафе. Все це - серед пальм та дерев гранату. Гранат всюди квітне - як у нас абрикос-дичка, тільки колір червоний.- З того ж боку: нову ресторацію будують. Теж вже майже готова.- За тієї ресторацією - вже готовий супермаркет продуктовий MIGROS, це Вам не АТБ.- і ось вчора навпроти того супермаркету огородили новеньким парканом - нове будівництво - двоповерховий новітній торговий комплекс. Забудовник дуже відомий дізайном та об"єктами.За рогом мого будинка не закриваючи - зробили повну реконструкцію пекарні та кафе - нова потужна велетенська піч вже працює, змінили всі меблі на більш сучасні, все поміняли - і підлогу і дизайн...Я ту пекарню використовую так: прийду із MacBook, відкрита веранда під навісом, замовляю чай (1,5 ліри=9 гривень) та пару свіжих булочок із пічі. дуже удобні крісла та столи (невисокі), Інтернет безкоштовний, свіже повітря... помаранчові дерева - читаю дурниці на цьому форумі, сміюсь аж регочу та радію за людей...Але це не зараз - зараз жінка вже подала помаранчово-грейпфрутовий фреш: випиваю - і на море!