Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Високими темпами іде будівництво нового житлового комплексу поруч із моїм будинком - там 2 копуси по 5 поверхів, між ними - плавальний басейн. Кожного дня приймають один трейлер із керамічними блоками для стін. Дивився, як розвантажують. Кран такий інтересний - гідравліка - такий прутень ніби-то маненький - але просто на очах від однієї думки керівника крану стає таким довгим той пуцько, що аж страшне. Такого завзятого прутня - будете сміятися - і в негра, мабуть, не буває... Тут трикімнатні квартири 95 - 105 квадратних метрів. Ніби-то термін здачі - в грудні. Це повністю все готове "під ключ", навіть вся побутова техніка - Siemens. Квартир в продажу вже майже немає. Принаймні, "двушки" вже викуплені. Що інтересно, інформацію про цей об"єкт вже розмістили - вкравши тексти із офіційного сайту - всі російські ріелтори. Ціну завищили в 1,5 (!!!) рази. Отак люди гроші заробляють...
P.S. Трохи далі по вулиці - ліворуч будують: - спортивной комплекс для міні-футболу. Поле вже готове - навіть ворота стоять. Зараз закінчують душові, переодягальні будувати та при тому - кафе. Все це - серед пальм та дерев гранату. Гранат всюди квітне - як у нас абрикос-дичка, тільки колір червоний. - З того ж боку: нову ресторацію будують. Теж вже майже готова. - За тієї ресторацією - вже готовий супермаркет продуктовий MIGROS, це Вам не АТБ. - і ось вчора навпроти того супермаркету огородили новеньким парканом - нове будівництво - двоповерховий новітній торговий комплекс. Забудовник дуже відомий дізайном та об"єктами.
Кожен день щось відбувається і грандіозне і нове...
За рогом мого будинка не закриваючи - зробили повну реконструкцію пекарні та кафе - нова потужна велетенська піч вже працює, змінили всі меблі на більш сучасні, все поміняли - і підлогу і дизайн... Я ту пекарню використовую так: прийду із MacBook, відкрита веранда під навісом, замовляю чай (1,5 ліри=9 гривень) та пару свіжих булочок із пічі. дуже удобні крісла та столи (невисокі), Інтернет безкоштовний, свіже повітря... помаранчові дерева - читаю дурниці на цьому форумі, сміюсь аж регочу та радію за людей... Але це не зараз - зараз жінка вже подала помаранчово-грейпфрутовий фреш: випиваю - і на море!
В какой школе учили? Тавда? Комсомольск-на Амуре? Интересно, это на каком языке? Арабский? Там, кажется, фразу не начинают с БОЛЬШОЙ БУКВЫ?
dimson написав: это на каком языке?
Что курите? Чем колитесь? Зачем зарегились на форуме? В семье суициды были?
Боже, как мне приятно: выловили еще одного моего секретаря... Неграмотное существо нашло у меня то-ли слово "не такое", то-ли одну букву из другого алфавита. В слове "прутень" - не нашел... в слове "пуцько" - не нашел... Наверное, дам леденец. Как поощрение. Пососать. Все же такой умный, ТАКОЙ УМНЫЙ, ЧИТАЕМ И БАЛДЕЕМ:
dimson написав:Где все? тут движняк в раше и никого.
По теме ветки что-то скажите? Или назад - в палату номер 6? В палате - над кроватью - распечатать и повесить выдержку из Викисловаря:
P.S. Вот чисто из любопытства: вот зачем человек так позорится? Бросил семью, работу, детей, больную мать, скопировал мой текст в нарушение правил форума и тычет то-ли мне, то-ли всем слово: "інтереснЫй" с ДВУМЯ ОШИБКАМИ.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Может, я и ошибаюсь, но заметил такую тенденцию: неожиданно много появилось предложений продажи квартир в домах 10-ти летней давности. В то же время, практически исчезли нормальные предложения в новостройках по новым проектам. Я думаю, что народ мыслит стратегически и делает простую, но правильную вещь: избавляется от "старого" и делает инвестиции в новое.
ЛЬВІВСЬКО-ЄВРЕЙСЬКА АРИФМЕТИКА
х х х
Імо на пляжі кавуна та я розказую, в якій страшенно дорогій квартирі був позавчора. Будинок складається із двох корпусів - в кожному з них 6 (шість!!!) квартир. ..
Вот и мы и пришли к финишу. Оказывается квартира в Анталье с лучшим ремонтом стоит дороже ДВУХ квартир (однокомнатная и двухкомнатная) такой же площади с ремонтами (пусть хуже, но что мешает за разницу в цене их улучшить) во Львове. Таким образом, в течении последних дней трешка (2+1) в Анталии в изложении Акурта, удивительным образом дорожает от "квартира по смешной цене - "Трешка" по цене "однушки" до 1000 баксов за м2, а в хорошей квартире 121м2 за 132500$ (1095$/м2). Так в чем подвох в моих ссылках на "неправильных русских" риелторов, которые светят 77.000 евро (92.000$) за 2+1 около 105м2? Других цен этого комплекса нет. Как и ссылок Акурта на низкие цены, типа от застройщика этого комплекса. Да, "Трешка" по цене "однушки" ....