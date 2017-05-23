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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:02

  akurt написав:Високими темпами іде будівництво нового житлового комплексу поруч із моїм будинком - там 2 копуси по 5 поверхів, між ними - плавальний басейн.
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Кожного дня приймають один трейлер із керамічними блоками для стін.
Дивився, як розвантажують. Кран такий інтересний - гідравліка - такий прутень ніби-то маненький - але просто на очах від однієї думки керівника крану стає таким довгим той пуцько, що аж страшне. Такого завзятого прутня - будете сміятися - і в негра, мабуть, не буває...
Зображення
Тут трикімнатні квартири 95 - 105 квадратних метрів.
Ніби-то термін здачі - в грудні. Це повністю все готове "під ключ", навіть вся побутова техніка - Siemens. Квартир в продажу вже майже немає. Принаймні, "двушки" вже викуплені.
Що інтересно, інформацію про цей об"єкт вже розмістили - вкравши тексти із офіційного сайту - всі російські ріелтори.
Ціну завищили в 1,5 (!!!) рази.
Отак люди гроші заробляють...

P.S. Трохи далі по вулиці - ліворуч будують:
- спортивной комплекс для міні-футболу. Поле вже готове - навіть ворота стоять. Зараз закінчують душові, переодягальні будувати та при тому - кафе. Все це - серед пальм та дерев гранату. Гранат всюди квітне - як у нас абрикос-дичка, тільки колір червоний.
- З того ж боку: нову ресторацію будують. Теж вже майже готова.
- За тієї ресторацією - вже готовий супермаркет продуктовий MIGROS, це Вам не АТБ.
- і ось вчора навпроти того супермаркету огородили новеньким парканом - нове будівництво - двоповерховий новітній торговий комплекс. Забудовник дуже відомий дізайном та об"єктами.

Кожен день щось відбувається і грандіозне і нове...

За рогом мого будинка не закриваючи - зробили повну реконструкцію пекарні та кафе - нова потужна велетенська піч вже працює, змінили всі меблі на більш сучасні, все поміняли - і підлогу і дизайн...
Я ту пекарню використовую так: прийду із MacBook, відкрита веранда під навісом, замовляю чай (1,5 ліри=9 гривень) та пару свіжих булочок із пічі. дуже удобні крісла та столи (невисокі), Інтернет безкоштовний, свіже повітря... помаранчові дерева - читаю дурниці на цьому форумі, сміюсь аж регочу та радію за людей...
Але це не зараз - зараз жінка вже подала помаранчово-грейпфрутовий фреш: випиваю - і на море!
iнтересный)) это на каком языке?
dimson
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:26

  dimson написав: iнтересный)) это на каком языке?


Интересно, это на каком языке?
  dimson написав: iнтересный))

В какой школе учили? Тавда? Комсомольск-на Амуре?
Интересно, это на каком языке? Арабский? Там, кажется, фразу не начинают с БОЛЬШОЙ БУКВЫ?
  dimson написав: это на каком языке?


Что курите? Чем колитесь?
Зачем зарегились на форуме?
В семье суициды были?

Боже, как мне приятно: выловили еще одного моего секретаря...
Неграмотное существо нашло у меня то-ли слово "не такое", то-ли одну букву из другого алфавита.
В слове "прутень" - не нашел... в слове "пуцько" - не нашел...
Наверное, дам леденец.
Как поощрение.
Пососать.
Все же такой умный, ТАКОЙ УМНЫЙ, ЧИТАЕМ И БАЛДЕЕМ:

  dimson написав:Где все? тут движняк в раше и никого.


По теме ветки что-то скажите?
Или назад - в палату номер 6?
В палате - над кроватью - распечатать и повесить выдержку из Викисловаря:
Зображення
Зображення

P.S. Вот чисто из любопытства: вот зачем человек так позорится?
Бросил семью, работу, детей, больную мать, скопировал мой текст в нарушение правил форума и тычет то-ли мне, то-ли всем слово:
"інтереснЫй"
с ДВУМЯ ОШИБКАМИ.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:19

  akurt написав:В дополнение к предыдущему посту.

Может, я и ошибаюсь, но заметил такую тенденцию: неожиданно много появилось предложений продажи квартир в домах 10-ти летней давности.
В то же время, практически исчезли нормальные предложения в новостройках по новым проектам.
Я думаю, что народ мыслит стратегически и делает простую, но правильную вещь: избавляется от "старого" и делает инвестиции в новое.

ЛЬВІВСЬКО-ЄВРЕЙСЬКА АРИФМЕТИКА


х х х

Імо на пляжі кавуна та я розказую, в якій страшенно дорогій квартирі був позавчора.
Будинок складається із двох корпусів - в кожному з них 6 (шість!!!) квартир.
..


квартирка, територія — бімба :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:52

Вот и мы и пришли к финишу. Оказывается квартира в Анталье с лучшим ремонтом стоит дороже ДВУХ квартир (однокомнатная и двухкомнатная) такой же площади с ремонтами (пусть хуже, но что мешает за разницу в цене их улучшить) во Львове.
Таким образом, в течении последних дней трешка (2+1) в Анталии в изложении Акурта, удивительным образом дорожает от "квартира по смешной цене - "Трешка" по цене "однушки" до 1000 баксов за м2, а в хорошей квартире 121м2 за 132500$ (1095$/м2).
Так в чем подвох в моих ссылках на "неправильных русских" риелторов, которые светят 77.000 евро (92.000$) за 2+1 около 105м2? Других цен этого комплекса нет.
Как и ссылок Акурта на низкие цены, типа от застройщика этого комплекса.
Да, "Трешка" по цене "однушки" ....
Temps
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:40

Господин jump!
Честно говоря, мы с женой от того дома в шоке уже третий день.
Там Smart House.
Там так все вылизано - мы смотрели под ноги на кафель, удивлялись как уложен.
Там паркетная доска, а не ламинат.
Там заведен - что редко для Анталии - природный газ, установлен газовый котел.
Невероятно стильные потолки - как будто светящиеся витрины с какими то рисунками сверху над головой.
Там невероятная сантехника.
Там стоят кондиционеры причем не просто стоят а видно, что дизайнер работал.
Два кблока по 6 квартир. всего 12 жильцов.
Круглосутосная охрана и мониторы стоят. С улицы въезд в подземный паркинг - он закрывается воротами на пульте.
Короче: жена мне поставила цель.
На мою голову.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:50

Я не знаю, кто и как тут так хитро "работает", но мой прощальный пост внезапно - мгновенно был удален.
Это был просто прощальный пост.

Господа форумчане, цель ветки достигнута:
- умные люди все поняли. И они задумались.
- больных я не собирался лечить. Это - диагноз, академик Вавилов так и сказал: "От мухи-дрозофиллы может родиться только муха-дрозофилла. Больше ничего."
- замечу только, что тут на форуме все очень непросто - море людей писали на меня гадости, но если зайти в профиль - то Вы с удивлением обнаружите, что эти люди "не существуют" - нет даты последнего входа. Вы поняли?

Прощайте. Мне Вас жалко.
Я выхожу из аккаунта.
Спасибо.

P.S. Прошу модератора поставить "СТОП" публикациям и закрыть ветку.
А еще лучше - удалить всю ветку. Просто сейчас все сатанисты и нервнобольные неудачники по жизни начнут лить помои, отравленные палочкой Коха - зачем нам всем это?
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:07

  akurt написав:Я не знаю, кто и как тут так хитро "работает", но мой прощальный пост внезапно - мгновенно был удален.
Это был просто прощальный пост.

Господа форумчане, цель ветки достигнута:
- умные люди все поняли. И они задумались.
- больных я не собирался лечить. Это - диагноз, академик Вавилов так и сказал: "От мухи-дрозофиллы может родиться только муха-дрозофилла. Больше ничего."
- замечу только, что тут на форуме все очень непросто - море людей писали на меня гадости, но если зайти в профиль - то Вы с удивлением обнаружите, что эти люди "не существуют" - нет даты последнего входа. Вы поняли?

Прощайте. Мне Вас жалко.
Я выхожу из аккаунта.
Спасибо.

P.S. Прошу модератора поставить "СТОП" публикациям и закрыть ветку.
А еще лучше - удалить всю ветку. Просто сейчас все сатанисты и нервнобольные неудачники по жизни начнут лить помои, отравленные палочкой Коха - зачем нам всем это?

Смешно! Всё! ...
Проект Акурт-Долярчик и заготовкаконсервыназиму-не получился?
Или снова ждём героев под новыми учетками?
П.С. Как это все работает?
Посмотрите на первую страницу, где автор фактически с первой страницы использует манипуляцию-"вообще-то хотел удалить ветку ",задумайтесь второе сообщение на ветке,а он уже его хотел удалить!
Потом прибегает Долярчик и куча консервы на зиму и говорят-о станьтесь,Акурт! Просим!Просим!
Это всё злой Синус,что он тут делает,пишите есчо!
И конечно,Акурт пишет снова-а как же!
Но есть одно но-ни один де*** просто так здесь не пишет -все на работе!
И все преследуют свои цели!
У кого-то они гуманные,а у кого-то нет!
Не призываю делать выводов -потому что их тут и делать и некому-все на работе!
Пост мой сотрёт секунд через 30, поэтому продублирую его у себя в инстаграм,где у меня подписчиков больше,чем здесь!)))
sinus
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 22:24

Чудовий день. Одного брехунця таки завалили. Сто вісім сторінок суцільного посміховиська. Прощавай, довговухий троле !!! Ще десь сусідніми гілками стрибає троленятко Долярчик. Тримайте порох сухим.
ihorkyiv
 
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  #<1 ... 105106107108
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