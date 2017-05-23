Додано: Чет 17 тра, 2018 19:40

Господин jump!

Честно говоря, мы с женой от того дома в шоке уже третий день.

Там Smart House.

Там так все вылизано - мы смотрели под ноги на кафель, удивлялись как уложен.

Там паркетная доска, а не ламинат.

Там заведен - что редко для Анталии - природный газ, установлен газовый котел.

Невероятно стильные потолки - как будто светящиеся витрины с какими то рисунками сверху над головой.

Там невероятная сантехника.

Там стоят кондиционеры причем не просто стоят а видно, что дизайнер работал.

Два кблока по 6 квартир. всего 12 жильцов.

Круглосутосная охрана и мониторы стоят. С улицы въезд в подземный паркинг - он закрывается воротами на пульте.

Короче: жена мне поставила цель.

На мою голову.

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"