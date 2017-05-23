Додано: Чет 17 тра, 2018 22:41

Ну и еще зашел в паралельну ветку, где обитает "простофиля". Если таки искать подвох в этих темах, то его можна найти. Подвох заключается в том что людей как-бы пробуют загнать в тему скупки недвиги в Украине. Речь тут даже не о Турции. Акурт как-бы пишет "я весь такой крутой, 100 штук туда 100 штук сюда, папуас и сверху мастер, йогурт по 42 гривны и дыня по 3 лиры, но накрайняк #нужно #иметь #пару #квартир #для #сдачи #в #аренду если не дотягиваете до моего уровня". Ведь в соседней теме вечнозеленый как-бы тоже топит "Вот я весь такой работяга, вкалываю с утра до вечера и примакую у тещи, и вот насобирал на шалаш однокомнатный. А вот #с #двух #квартир #в #аренду #можна #больше #лаве поиметь".



Может это и неверно. Но видя сколько сейчас настроили, зная что люди уезжают из страны, то делать ставку на аренду тоже не слишком бы и стоило. Но застройщики то хотят продавать свои бетонометры