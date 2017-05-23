RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 106107108109
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 22:41

Ну и еще зашел в паралельну ветку, где обитает "простофиля". Если таки искать подвох в этих темах, то его можна найти. Подвох заключается в том что людей как-бы пробуют загнать в тему скупки недвиги в Украине. Речь тут даже не о Турции. Акурт как-бы пишет "я весь такой крутой, 100 штук туда 100 штук сюда, папуас и сверху мастер, йогурт по 42 гривны и дыня по 3 лиры, но накрайняк #нужно #иметь #пару #квартир #для #сдачи #в #аренду если не дотягиваете до моего уровня". Ведь в соседней теме вечнозеленый как-бы тоже топит "Вот я весь такой работяга, вкалываю с утра до вечера и примакую у тещи, и вот насобирал на шалаш однокомнатный. А вот #с #двух #квартир #в #аренду #можна #больше #лаве поиметь".

Может это и неверно. Но видя сколько сейчас настроили, зная что люди уезжают из страны, то делать ставку на аренду тоже не слишком бы и стоило. Но застройщики то хотят продавать свои бетонометры
the_cooljames
 
Повідомлень: 125
З нами з: 03.01.13
Подякував: 83 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 22:51

  the_cooljames написав:Ну и еще зашел в паралельну ветку, где обитает "простофиля". Если таки искать подвох в этих темах, то его можна найти. Подвох заключается в том что людей как-бы пробуют загнать в тему скупки недвиги в Украине. Речь тут даже не о Турции. Акурт как-бы пишет "я весь такой крутой, 100 штук туда 100 штук сюда, папуас и сверху мастер, йогурт по 42 гривны и дыня по 3 лиры, но накрайняк #нужно #иметь #пару #квартир #для #сдачи #в #аренду если не дотягиваете до моего уровня". Ведь в соседней теме вечнозеленый как-бы тоже топит "Вот я весь такой работяга, вкалываю с утра до вечера и примакую у тещи, и вот насобирал на шалаш однокомнатный. А вот #с #двух #квартир #в #аренду #можна #больше #лаве поиметь".

Может это и неверно. Но видя сколько сейчас настроили, зная что люди уезжают из страны, то делать ставку на аренду тоже не слишком бы и стоило. Но застройщики то хотят продавать свои бетонометры

Долярчик- это Акурт! Идет игра в одни ворота!
Но с разных сторон!
Один неестественный простофиля у которого по Легенде негде жить,но очень хочет прикупить еще очень много квартир!И очень хочет знать,где люди зарабатывают!
Другой-неестественный крутой Мен по Легенде (сколько знал даже среднего достатка людей-но не видел, чтобы они на форумах писали что-то) с зековским лексиконом,называясь при этом профессором! Но тоже играл с Доляочиком в одну игру-узнать где кто,что зарабатывает!
Это явная шизофрения?
Нет-это работа такая!
(как позже оказалось лексикон и многоточие оказалось общим с Долярчиком)!
оба играли в одни ворота,но с разных сторон!
И всё бы было хорошо,но сработано было очень топорно!
Всё, что писал Акурт о Турции-это не правда! Всё было подано с точки зрения продать!
На самом деле-кроме апельсин,клубники и дыньки с йогуртом-всё там на порядки дороже,чем у нас!
sinus
 
Повідомлень: 252
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 106107108109
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 227, 228, 229
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2280 164910
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 тра, 2018 21:56
fis
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2808 394479
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 кві, 2018 19:58
Долярчик
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 17290
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.