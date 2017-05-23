Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ну и еще зашел в паралельну ветку, где обитает "простофиля". Если таки искать подвох в этих темах, то его можна найти. Подвох заключается в том что людей как-бы пробуют загнать в тему скупки недвиги в Украине. Речь тут даже не о Турции. Акурт как-бы пишет "я весь такой крутой, 100 штук туда 100 штук сюда, папуас и сверху мастер, йогурт по 42 гривны и дыня по 3 лиры, но накрайняк #нужно #иметь #пару #квартир #для #сдачи #в #аренду если не дотягиваете до моего уровня". Ведь в соседней теме вечнозеленый как-бы тоже топит "Вот я весь такой работяга, вкалываю с утра до вечера и примакую у тещи, и вот насобирал на шалаш однокомнатный. А вот #с #двух #квартир #в #аренду #можна #больше #лаве поиметь".
Может это и неверно. Но видя сколько сейчас настроили, зная что люди уезжают из страны, то делать ставку на аренду тоже не слишком бы и стоило. Но застройщики то хотят продавать свои бетонометры
the_cooljames написав:Ну и еще зашел в паралельну ветку, где обитает "простофиля". Если таки искать подвох в этих темах, то его можна найти. Подвох заключается в том что людей как-бы пробуют загнать в тему скупки недвиги в Украине. Речь тут даже не о Турции. Акурт как-бы пишет "я весь такой крутой, 100 штук туда 100 штук сюда, папуас и сверху мастер, йогурт по 42 гривны и дыня по 3 лиры, но накрайняк #нужно #иметь #пару #квартир #для #сдачи #в #аренду если не дотягиваете до моего уровня". Ведь в соседней теме вечнозеленый как-бы тоже топит "Вот я весь такой работяга, вкалываю с утра до вечера и примакую у тещи, и вот насобирал на шалаш однокомнатный. А вот #с #двух #квартир #в #аренду #можна #больше #лаве поиметь".
Может это и неверно. Но видя сколько сейчас настроили, зная что люди уезжают из страны, то делать ставку на аренду тоже не слишком бы и стоило. Но застройщики то хотят продавать свои бетонометры
Долярчик- это Акурт! Идет игра в одни ворота! Но с разных сторон! Один неестественный простофиля у которого по Легенде негде жить,но очень хочет прикупить еще очень много квартир!И очень хочет знать,где люди зарабатывают! Другой-неестественный крутой Мен по Легенде (сколько знал даже среднего достатка людей-но не видел, чтобы они на форумах писали что-то) с зековским лексиконом,называясь при этом профессором! Но тоже играл с Доляочиком в одну игру-узнать где кто,что зарабатывает! Это явная шизофрения? Нет-это работа такая! (как позже оказалось лексикон и многоточие оказалось общим с Долярчиком)! оба играли в одни ворота,но с разных сторон! И всё бы было хорошо,но сработано было очень топорно! Всё, что писал Акурт о Турции-это не правда! Всё было подано с точки зрения продать! На самом деле-кроме апельсин,клубники и дыньки с йогуртом-всё там на порядки дороже,чем у нас!
Артур Конан-Дойл і Агата Крісті, просто таки, нервово курять за рогом! "пєшиті ішчо!"(с)
п. с. ...бачу, що пану Акурту набридло все це(ті всі "ворони", які цзьобають і дзьобають!)
п. с. 2 ...але, Я б на його місці, ще б вам всім "невіруючим", тут носа втер! - написав би на папірці, будь що тут відоме(та хоч "фінанс. юа") і тоді, де б не був, хоч на пляжі, хоч в супермаркеті, хоч біля котлованів...... - тримаючи папірець з тим написом, наклацав би тих фоток "з відро" і всюди вам би тут тицяв їх під ніс!
...але, то так би зробив Я, а пан Акурт, має свою голову і робить так, як вважає за потрібне! (... а Я, 100% наробив би таких фоток і Вас би дразнив!- як він там казав? - "тицяв би вас палкою, як мишей у клітці!")