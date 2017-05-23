Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ну и еще зашел в паралельну ветку, где обитает "простофиля". Если таки искать подвох в этих темах, то его можна найти. Подвох заключается в том что людей как-бы пробуют загнать в тему скупки недвиги в Украине. Речь тут даже не о Турции. Акурт как-бы пишет "я весь такой крутой, 100 штук туда 100 штук сюда, папуас и сверху мастер, йогурт по 42 гривны и дыня по 3 лиры, но накрайняк #нужно #иметь #пару #квартир #для #сдачи #в #аренду если не дотягиваете до моего уровня". Ведь в соседней теме вечнозеленый как-бы тоже топит "Вот я весь такой работяга, вкалываю с утра до вечера и примакую у тещи, и вот насобирал на шалаш однокомнатный. А вот #с #двух #квартир #в #аренду #можна #больше #лаве поиметь".
Может это и неверно. Но видя сколько сейчас настроили, зная что люди уезжают из страны, то делать ставку на аренду тоже не слишком бы и стоило. Но застройщики то хотят продавать свои бетонометры
the_cooljames написав:Ну и еще зашел в паралельну ветку, где обитает "простофиля". Если таки искать подвох в этих темах, то его можна найти. Подвох заключается в том что людей как-бы пробуют загнать в тему скупки недвиги в Украине. Речь тут даже не о Турции. Акурт как-бы пишет "я весь такой крутой, 100 штук туда 100 штук сюда, папуас и сверху мастер, йогурт по 42 гривны и дыня по 3 лиры, но накрайняк #нужно #иметь #пару #квартир #для #сдачи #в #аренду если не дотягиваете до моего уровня". Ведь в соседней теме вечнозеленый как-бы тоже топит "Вот я весь такой работяга, вкалываю с утра до вечера и примакую у тещи, и вот насобирал на шалаш однокомнатный. А вот #с #двух #квартир #в #аренду #можна #больше #лаве поиметь".
Может это и неверно. Но видя сколько сейчас настроили, зная что люди уезжают из страны, то делать ставку на аренду тоже не слишком бы и стоило. Но застройщики то хотят продавать свои бетонометры
Долярчик- это Акурт! Идет игра в одни ворота! Но с разных сторон! Один неестественный простофиля у которого по Легенде негде жить,но очень хочет прикупить еще очень много квартир!И очень хочет знать,где люди зарабатывают! Другой-неестественный крутой Мен по Легенде (сколько знал даже среднего достатка людей-но не видел, чтобы они на форумах писали что-то) с зековским лексиконом,называясь при этом профессором! Но тоже играл с Доляочиком в одну игру-узнать где кто,что зарабатывает! Это явная шизофрения? Нет-это работа такая! (как позже оказалось лексикон и многоточие оказалось общим с Долярчиком)! оба играли в одни ворота,но с разных сторон! И всё бы было хорошо,но сработано было очень топорно! Всё, что писал Акурт о Турции-это не правда! Всё было подано с точки зрения продать! На самом деле-кроме апельсин,клубники и дыньки с йогуртом-всё там на порядки дороже,чем у нас!
Артур Конан-Дойл і Агата Крісті, просто таки, нервово курять за рогом! "пєшиті ішчо!"(с)
п. с. ...бачу, що пану Акурту набридло все це(ті всі "ворони", які цзьобають і дзьобають!)
п. с. 2 ...але, Я б на його місці, ще б вам всім "невіруючим", тут носа втер! - написав би на папірці, будь що тут відоме(та хоч "фінанс. юа") і тоді, де б не був, хоч на пляжі, хоч в супермаркеті, хоч біля котлованів...... - тримаючи папірець з тим написом, наклацав би тих фоток "з відро" і всюди вам би тут тицяв їх під ніс!
...але, то так би зробив Я, а пан Акурт, має свою голову і робить так, як вважає за потрібне! (... а Я, 100% наробив би таких фоток і Вас би дразнив!- як він там казав? - "тицяв би вас палкою, як мишей у клітці!")
человек поделился своими знаниями и опытом, предупредив сразу, что он не заинтересованный в продажах, и вообще, не работает. Понаехали, обгадили, затюкали, обвинили во лжи.Предъявите доказательства, что"На самом деле-кроме апельсин,клубники и дыньки с йогуртом-всё там на порядки дороже,чем у нас!". А то у меня тоже в планах тратить заработанное за ..надцть лет, и не работать, а жить в комфортной стране.Вот читаю, выбираю, приглядываюсь к документальным подтверждениям, а не к пустой болтовне
Надеюсь akurt, чуть поостынет, отдохнёт в сша и продолжит писать, несмотря на явные перегибы и частое отвлечение на ругань - читать его интересно. Вот кстати, на счёт сша - были бы интересны отчеты о походах на рынки и в супермаркеты. Меня ужасно раздражают их дешёвые цены в магазинах на любые товары. Причём даже если товары производства китай, то это совсем не то качество, которое китайцы впаривают большинству стран мира - уже восьмой год бегаю в китайских кроссовках купленных в сша, купленные в иных странах снашивались максимум за два года. Кожаные куртки походу вообще вечные
чтобы заставить себя загонять в покупку недвижимости за границей, нужно быть малорассудительным. Человек, который заработал 50-70 тыс.долларов, сто раз подумает, стоит ли связываться с "навязыванием или загоном". Это не 5 грн в киоске потратить. Акурт, кстати, никому ничего не навязывал, просто делился фактами и впечатлениями.
Stringer на месте Акурта, я бы вообще игнорировала подобных синусу. а так получается, писал для того, чтобы подразнить неудачников.Не нужно было опускаться до их уровня, собака не лает на стоящую машину.Очень жаль, что ветка умрет. Акурт писал много разумных вещей, следила с интересом.
"несмотря на явные перегибы и частое отвлечение на ругань - читать его интересно"
Беззаперечно !!! Жанр фантастики є цікавим для будь-якої вікової аудиторії. Тільки опуси зазначеного автора бажано читати між рядків. А ось там за гарненькими будиночками, блакитними басейнами, базарними горами абрикосів, мандаринів та огірків з помідорами, смакуванням холодненьких диньок і кавунчиків, пошматованих турботливими рученятками міфічної дружини, просторікуваннями автора щодо дешевизни життя у турецькому раю тощо проглядається банальна підступна мета: "Люба форумна паство, розумненькі Буратиненки, на дідька вам та виснажена війною і кризою Україна, слинява любов до батьківщини, химерні відданість і відповідальність перед мертвими, живими і ще не народженими? Продавайте усе і - чимдуш до закордонного Парадайзу, де зможете вигідно (за моєю вищевикладеною підказкою) закопати свої п’ять сольдо на Полі д...в на околицях сонячної Анталії. Відпустіть синицю з натруджених долоней, піймайте золотого журавля на чарівному Острові Мрій. Мир вам і ... келих холодненького ріслінга від щедрих турецьких забудовників !".
ihorkyiv мои знакомые не читали Акурта, но тоже готовятся к перезду в Анаталию))) кто им мозг вправил? Она - профессор кафедры, он - не знаю, но увлекается яхтами. кто заставил их искать более комфортной жизни? -явно не такие, как Акурт, а убеждения и более развитый кругозор