Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:25

Долярчик написав: Ну що, Сінус, кажете: проект "Акурт - Долярчик"?

Щось роботу недозавершили)) незаплатять))

Старанішше, треба, старанішше!(с) Ну що, Сінус, кажете: проект "Акурт - Долярчик"?Щось роботу недозавершили)) незаплатять))Старанішше, треба, старанішше!(с)

Мне уже заплатили -работа была в оценке форума для покупки!Меня не интересовало,кто что тут пишет,меня интересовали совсем другие показатели!Меня не интересовали вы с Акуртом и консервами,это уже я просто ради развлечения и отдыха от работы по своей инициативе на вас отвекся!Поверьте мне всё равно,кто вы и что вы,но против брехни явной я просто не смог пройти мимо!Поверьте,вы мне не интересны-я бы вас на работу не взял!И в жизни бы с вами не имел бы даже шанса встретиться!В принципе-моя работа выполнена!Всем здравомыслящим людям желаю не читать эту ветку, а модераторам,действительно пора её убрать!П.С. На валютной ветке,кстати вообще мрак!