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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:08

  djbnd777 написав:ihorkyiv
мои знакомые не читали Акурта, но тоже готовятся к перезду в Анаталию)))
кто им мозг вправил? Она - профессор кафедры, он - не знаю, но увлекается яхтами.
кто заставил их искать более комфортной жизни? -явно не такие, как Акурт, а убеждения и более развитый кругозор

Поздравляю, Акурт!
Зашел с законсервированной учетки?
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:52

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Ну что, шакалье добилось своего... Жаль, хорошая ветка была. Акурту-респект, было интересно! Решение, думаю, правильное, бисер перед свинотой метать не нужно!

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:52

sinus
Поздравляю, Акурт!
Зашел с законсервированной учетки?[/quote]
вы такой смешной!!
не ищите черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет))
здесь Вы похожи на швондера, который вынюхивает и гоняет кошек. Прям паранойя какая-то у Вас.Вы на ставке по выискиванию троллей и лгунов?
нет, я не учетка, я сама по себе. :D
djbnd777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:34

Вы учетки автора! Появляется здесь раз в год,когда автор,где-то сам себя хочет выгородить -это называется консервы в народе,когда автородин и тот же человек создаёт много учетом и когда надо их размораживает!
Видимо у Акурта и вправду серьёзные проблемы, раз в хода каяться давняя консервация пошла!
П.С.Для консервы и им подобным-акурт-это вымышленный персонаж,которые создали группа не самых талантливых писателей!
Почему?
Отвечаю по теме турецкой недвижимости -неделю назад вернулся с Анталии-цены просели и очень сильно и катастрофически падают дальше на недвигу - акурт (группа не талантливых авторов),забыла вам упомянуть,что при девальвации местной валюты не только дыни дешевеют, а и их недвига,в которую они встряли!
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:35

Учора сонячні промені Правди спалили вухастого "вовкулаку". Сьогодні у секти Акурта траур. Друкуються панегірики, виголошуються прокляття на голови воїнів Світла, заливаються сльозами клави, забризкуються слиною монітори, готуються солідарні суїциди. Вгамуйте горе, витріть сльози. Насправді тролізм незнищенний. Живіть вірою. Прийде ваш кумир в іншій іпостасі. А для чого ж ще існують "консерви" ???
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:36

  djbnd777 написав:sinus
Поздравляю, Акурт!
Зашел с законсервированной учетки?

вы такой смешной!!
не ищите черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет))
здесь Вы похожи на швондера, который вынюхивает и гоняет кошек. Прям паранойя какая-то у Вас.Вы на ставке по выискиванию троллей и лгунов?
нет, я не учетка, я сама по себе. :D[/quote]
Такими коментариями сожержательными-палятся устаревшие консервы!
Давайте опять к заготовкамназиму!
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:46

  ihorkyiv написав:Учора сонячні промені Правди спалили вухастого "вовкулаку". Сьогодні у секти Акурта траур. Друкуються панегірики, виголошуються прокляття на голови воїнів Світла, заливаються сльозами клави, забризкуються слиною монітори, готуються солідарні суїциди. Вгамуйте горе, витріть сльози. Насправді тролізм незнищенний. Живіть вірою. Прийде ваш кумир в іншій іпостасі. А для чого ж ще існують "консерви" ???

Самое интересное,что консервы кто-то заготовил!
По сленгу акурта-это таки группа российских писателей или запроденцев родины!
Удивляет другой факт,что я,сам того не хотя выполнил работу администратора сайта по ликвидации антинародной агитации,(была бы она правдой, я б и слова не сказал) , но модераторы чаще стирали мои сообщения!
Вот тут ситуация становится еще интереснее!
Почему допускается такой рассадник на всеукраинском форуме?
Это сообщение я заскринил,так что прежде,чем стирать-сделайте выводы и поработайте над ошибками -господа администраторы форума!
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Мальчики, как самочувствие? все хорошо?
djbnd777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:32

Залишиться тільки один! (с)

Ну що, Сінус, кажете: проект "Акурт - Долярчик"?
Щось роботу недозавершили)) незаплатять))
Старанішше, треба, старанішше!(с)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:25

  Долярчик написав:Ну що, Сінус, кажете: проект "Акурт - Долярчик"?
Щось роботу недозавершили)) незаплатять))
Старанішше, треба, старанішше!(с)

Мне уже заплатили -работа была в оценке форума для покупки!
Меня не интересовало,кто что тут пишет,меня интересовали совсем другие показатели!
Меня не интересовали вы с Акуртом и консервами,это уже я просто ради развлечения и отдыха от работы по своей инициативе на вас отвекся!
Поверьте мне всё равно,кто вы и что вы,но против брехни явной я просто не смог пройти мимо!
Поверьте,вы мне не интересны-я бы вас на работу не взял!
И в жизни бы с вами не имел бы даже шанса встретиться!
В принципе-моя работа выполнена!
Всем здравомыслящим людям желаю не читать эту ветку, а модераторам,действительно пора её убрать!
П.С. На валютной ветке,кстати вообще мрак!
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