Долярчик написав: sinus написав: Долярчик написав:
Ну що, Сінус, кажете: проект "Акурт - Долярчик"?
Щось роботу недозавершили)) незаплатять))
Старанішше, треба, старанішше!(с)
Мне уже заплатили -работа была в оценке форума для покупки!
Меня не интересовало,кто что тут пишет,меня интересовали совсем другие показатели!
Меня не интересовали вы с Акуртом и консервами,это уже я просто ради развлечения и отдыха от работы по своей инициативе на вас отвекся!
Поверьте мне всё равно,кто вы и что вы,но против брехни явной я просто не смог пройти мимо!
Поверьте,вы мне не интересны-я бы вас на работу не взял!
И в жизни бы с вами не имел бы даже шанса встретиться!
В принципе-моя работа выполнена!
Всем здравомыслящим людям желаю не читать эту ветку, а модераторам,действительно пора её убрать!
П.С. На валютной ветке,кстати вообще мрак!
...і тут, як в кіно..... Акуртом виявився Сінус!
....а на валютній гілці тиша, бо вже другий місяць курс +/- стабільний!
Тут и правда, как в кино-кто-то актёр, а кто-то режиссёр! ))
А кто-то бегает в массовке!
Долярчик -вы к какой себя кагорте причисляете?
Кстати вы на мониторе написали,то,что я вам рекомендовал?
П.С.Всё консервы раскрываются очень легко-их не и нерест тема обсуждения, их интересует личность,которая противопоставила себя лжи!
Поэтому они накидываются,как голодные псы раз в год или раз в день или сто раз в день,и обсуждают личность, а не то,что эта личность сказала!
Потому что им нечего сказать и нечего предоставить-только Брехня!
Это на самом деле страшно-потому что такими консервами по всем соц сетям отмазывали нашума харьковской убийцу,которая убила ни в чем не повинна людей!
Поэтому,если вы идиот и сидите тут бесплатно-то я могу вам только пособолезновать!
А если вы за копейки подгавкиваете вещи,которые являются откровенным враньем-то вы уже провокатор!
Уловили разницу?
Всем ,досвидания,в пятый раз!