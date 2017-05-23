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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 108109110111
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:49

Санта-Барбара - відпочиває!))

  sinus написав:
  Долярчик написав:Ну що, Сінус, кажете: проект "Акурт - Долярчик"?
Щось роботу недозавершили)) незаплатять))
Старанішше, треба, старанішше!(с)

Мне уже заплатили -работа была в оценке форума для покупки!
Меня не интересовало,кто что тут пишет,меня интересовали совсем другие показатели!
Меня не интересовали вы с Акуртом и консервами,это уже я просто ради развлечения и отдыха от работы по своей инициативе на вас отвекся!
Поверьте мне всё равно,кто вы и что вы,но против брехни явной я просто не смог пройти мимо!
Поверьте,вы мне не интересны-я бы вас на работу не взял!
И в жизни бы с вами не имел бы даже шанса встретиться!
В принципе-моя работа выполнена!
Всем здравомыслящим людям желаю не читать эту ветку, а модераторам,действительно пора её убрать!
П.С. На валютной ветке,кстати вообще мрак!

...і тут, як в кіно..... Акуртом виявився Сінус! :shock: :mrgreen: :mrgreen:

....а на валютній гілці тиша, бо вже другий місяць курс +/- стабільний!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:01

  Долярчик написав:
  sinus написав:
  Долярчик написав:Ну що, Сінус, кажете: проект "Акурт - Долярчик"?
Щось роботу недозавершили)) незаплатять))
Старанішше, треба, старанішше!(с)

Мне уже заплатили -работа была в оценке форума для покупки!
Меня не интересовало,кто что тут пишет,меня интересовали совсем другие показатели!
Меня не интересовали вы с Акуртом и консервами,это уже я просто ради развлечения и отдыха от работы по своей инициативе на вас отвекся!
Поверьте мне всё равно,кто вы и что вы,но против брехни явной я просто не смог пройти мимо!
Поверьте,вы мне не интересны-я бы вас на работу не взял!
И в жизни бы с вами не имел бы даже шанса встретиться!
В принципе-моя работа выполнена!
Всем здравомыслящим людям желаю не читать эту ветку, а модераторам,действительно пора её убрать!
П.С. На валютной ветке,кстати вообще мрак!

...і тут, як в кіно..... Акуртом виявився Сінус! :shock: :mrgreen: :mrgreen:

....а на валютній гілці тиша, бо вже другий місяць курс +/- стабільний!

Тут и правда, как в кино-кто-то актёр, а кто-то режиссёр! ))
А кто-то бегает в массовке!
Долярчик -вы к какой себя кагорте причисляете?
Кстати вы на мониторе написали,то,что я вам рекомендовал?
П.С.Всё консервы раскрываются очень легко-их не и нерест тема обсуждения, их интересует личность,которая противопоставила себя лжи!
Поэтому они накидываются,как голодные псы раз в год или раз в день или сто раз в день,и обсуждают личность, а не то,что эта личность сказала!
Потому что им нечего сказать и нечего предоставить-только Брехня!
Это на самом деле страшно-потому что такими консервами по всем соц сетям отмазывали нашума харьковской убийцу,которая убила ни в чем не повинна людей!
Поэтому,если вы идиот и сидите тут бесплатно-то я могу вам только пособолезновать!
А если вы за копейки подгавкиваете вещи,которые являются откровенным враньем-то вы уже провокатор!
Уловили разницу?
Всем ,досвидания,в пятый раз!
sinus
 
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