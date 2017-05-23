Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:Ну що, Сінус, кажете: проект "Акурт - Долярчик"? Щось роботу недозавершили)) незаплатять)) Старанішше, треба, старанішше!(с)
Мне уже заплатили -работа была в оценке форума для покупки! Меня не интересовало,кто что тут пишет,меня интересовали совсем другие показатели! Меня не интересовали вы с Акуртом и консервами,это уже я просто ради развлечения и отдыха от работы по своей инициативе на вас отвекся! Поверьте мне всё равно,кто вы и что вы,но против брехни явной я просто не смог пройти мимо! Поверьте,вы мне не интересны-я бы вас на работу не взял! И в жизни бы с вами не имел бы даже шанса встретиться! В принципе-моя работа выполнена! Всем здравомыслящим людям желаю не читать эту ветку, а модераторам,действительно пора её убрать! П.С. На валютной ветке,кстати вообще мрак!
...і тут, як в кіно..... Акуртом виявився Сінус!
....а на валютній гілці тиша, бо вже другий місяць курс +/- стабільний!
Долярчик написав:Ну що, Сінус, кажете: проект "Акурт - Долярчик"? Щось роботу недозавершили)) незаплатять)) Старанішше, треба, старанішше!(с)
Мне уже заплатили -работа была в оценке форума для покупки! Меня не интересовало,кто что тут пишет,меня интересовали совсем другие показатели! Меня не интересовали вы с Акуртом и консервами,это уже я просто ради развлечения и отдыха от работы по своей инициативе на вас отвекся! Поверьте мне всё равно,кто вы и что вы,но против брехни явной я просто не смог пройти мимо! Поверьте,вы мне не интересны-я бы вас на работу не взял! И в жизни бы с вами не имел бы даже шанса встретиться! В принципе-моя работа выполнена! Всем здравомыслящим людям желаю не читать эту ветку, а модераторам,действительно пора её убрать! П.С. На валютной ветке,кстати вообще мрак!
...і тут, як в кіно..... Акуртом виявився Сінус!
....а на валютній гілці тиша, бо вже другий місяць курс +/- стабільний!
Тут и правда, как в кино-кто-то актёр, а кто-то режиссёр! )) А кто-то бегает в массовке! Долярчик -вы к какой себя кагорте причисляете? Кстати вы на мониторе написали,то,что я вам рекомендовал? П.С.Всё консервы раскрываются очень легко-их не и нерест тема обсуждения, их интересует личность,которая противопоставила себя лжи! Поэтому они накидываются,как голодные псы раз в год или раз в день или сто раз в день,и обсуждают личность, а не то,что эта личность сказала! Потому что им нечего сказать и нечего предоставить-только Брехня! Это на самом деле страшно-потому что такими консервами по всем соц сетям отмазывали нашума харьковской убийцу,которая убила ни в чем не повинна людей! Поэтому,если вы идиот и сидите тут бесплатно-то я могу вам только пособолезновать! А если вы за копейки подгавкиваете вещи,которые являются откровенным враньем-то вы уже провокатор! Уловили разницу? Всем ,досвидания,в пятый раз!