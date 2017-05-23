Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:01

Долярчик написав: sinus написав: Долярчик написав: Ну що, Сінус, кажете: проект "Акурт - Долярчик"?

Щось роботу недозавершили)) незаплатять))

Старанішше, треба, старанішше!(с) Ну що, Сінус, кажете: проект "Акурт - Долярчик"?Щось роботу недозавершили)) незаплатять))Старанішше, треба, старанішше!(с)

Мне уже заплатили -работа была в оценке форума для покупки!

Меня не интересовало,кто что тут пишет,меня интересовали совсем другие показатели!

Меня не интересовали вы с Акуртом и консервами,это уже я просто ради развлечения и отдыха от работы по своей инициативе на вас отвекся!

Поверьте мне всё равно,кто вы и что вы,но против брехни явной я просто не смог пройти мимо!

Поверьте,вы мне не интересны-я бы вас на работу не взял!

И в жизни бы с вами не имел бы даже шанса встретиться!

В принципе-моя работа выполнена!

Всем здравомыслящим людям желаю не читать эту ветку, а модераторам,действительно пора её убрать!

П.С. На валютной ветке,кстати вообще мрак! Мне уже заплатили -работа была в оценке форума для покупки!Меня не интересовало,кто что тут пишет,меня интересовали совсем другие показатели!Меня не интересовали вы с Акуртом и консервами,это уже я просто ради развлечения и отдыха от работы по своей инициативе на вас отвекся!Поверьте мне всё равно,кто вы и что вы,но против брехни явной я просто не смог пройти мимо!Поверьте,вы мне не интересны-я бы вас на работу не взял!И в жизни бы с вами не имел бы даже шанса встретиться!В принципе-моя работа выполнена!Всем здравомыслящим людям желаю не читать эту ветку, а модераторам,действительно пора её убрать!П.С. На валютной ветке,кстати вообще мрак!

...і тут, як в кіно..... Акуртом виявився Сінус!



....а на валютній гілці тиша, бо вже другий місяць курс +/- стабільний! ...і тут, як в кіно..... Акуртом виявився Сінус!....а на валютній гілці тиша, бо вже другий місяць курс +/- стабільний!

Тут и правда, как в кино-кто-то актёр, а кто-то режиссёр! ))А кто-то бегает в массовке!Долярчик -вы к какой себя кагорте причисляете?Кстати вы на мониторе написали,то,что я вам рекомендовал?П.С.Всё консервы раскрываются очень легко-их не и нерест тема обсуждения, их интересует личность,которая противопоставила себя лжи!Поэтому они накидываются,как голодные псы раз в год или раз в день или сто раз в день,и обсуждают личность, а не то,что эта личность сказала!Потому что им нечего сказать и нечего предоставить-только Брехня!Это на самом деле страшно-потому что такими консервами по всем соц сетям отмазывали нашума харьковской убийцу,которая убила ни в чем не повинна людей!Поэтому,если вы идиот и сидите тут бесплатно-то я могу вам только пособолезновать!А если вы за копейки подгавкиваете вещи,которые являются откровенным враньем-то вы уже провокатор!Уловили разницу?Всем ,досвидания,в пятый раз!