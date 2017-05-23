Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Долярчик написав:Ну що, Сінус, кажете: проект "Акурт - Долярчик"? Щось роботу недозавершили)) незаплатять)) Старанішше, треба, старанішше!(с)
Мне уже заплатили -работа была в оценке форума для покупки! Меня не интересовало,кто что тут пишет,меня интересовали совсем другие показатели! Меня не интересовали вы с Акуртом и консервами,это уже я просто ради развлечения и отдыха от работы по своей инициативе на вас отвекся! Поверьте мне всё равно,кто вы и что вы,но против брехни явной я просто не смог пройти мимо! Поверьте,вы мне не интересны-я бы вас на работу не взял! И в жизни бы с вами не имел бы даже шанса встретиться! В принципе-моя работа выполнена! Всем здравомыслящим людям желаю не читать эту ветку, а модераторам,действительно пора её убрать! П.С. На валютной ветке,кстати вообще мрак!
...і тут, як в кіно..... Акуртом виявився Сінус!
....а на валютній гілці тиша, бо вже другий місяць курс +/- стабільний!
Долярчик написав:Ну що, Сінус, кажете: проект "Акурт - Долярчик"? Щось роботу недозавершили)) незаплатять)) Старанішше, треба, старанішше!(с)
Мне уже заплатили -работа была в оценке форума для покупки! Меня не интересовало,кто что тут пишет,меня интересовали совсем другие показатели! Меня не интересовали вы с Акуртом и консервами,это уже я просто ради развлечения и отдыха от работы по своей инициативе на вас отвекся! Поверьте мне всё равно,кто вы и что вы,но против брехни явной я просто не смог пройти мимо! Поверьте,вы мне не интересны-я бы вас на работу не взял! И в жизни бы с вами не имел бы даже шанса встретиться! В принципе-моя работа выполнена! Всем здравомыслящим людям желаю не читать эту ветку, а модераторам,действительно пора её убрать! П.С. На валютной ветке,кстати вообще мрак!
...і тут, як в кіно..... Акуртом виявився Сінус!
....а на валютній гілці тиша, бо вже другий місяць курс +/- стабільний!
Тут и правда, как в кино-кто-то актёр, а кто-то режиссёр! )) А кто-то бегает в массовке! Долярчик -вы к какой себя кагорте причисляете? Кстати вы на мониторе написали,то,что я вам рекомендовал? П.С.Всё консервы раскрываются очень легко-их не и нерест тема обсуждения, их интересует личность,которая противопоставила себя лжи! Поэтому они накидываются,как голодные псы раз в год или раз в день или сто раз в день,и обсуждают личность, а не то,что эта личность сказала! Потому что им нечего сказать и нечего предоставить-только Брехня! Это на самом деле страшно-потому что такими консервами по всем соц сетям отмазывали нашума харьковской убийцу,которая убила ни в чем не повинна людей! Поэтому,если вы идиот и сидите тут бесплатно-то я могу вам только пособолезновать! А если вы за копейки подгавкиваете вещи,которые являются откровенным враньем-то вы уже провокатор! Уловили разницу? Всем ,досвидания,в пятый раз!
І як там курс ліри? Знайомий приїхав,працює по контракту -турки не можуть заплатити за 2017,інфляція,а контракт в нього в євро,а курс більше 5. Каже для турків ще тільки Україна недорога,а до Європи далеко. Де той лохотронщик акурт?
Ethereum написав: Каже для турків ще тільки Україна недорога,а до Європи далеко.
турки приїжджають до Львова та Харкова масово на секстуризм. заполонили центр, компаніями лазять, нічні клуби, бари, ресторації
Львів тепер столиця легкодоступних жінок, на жаль.
Турків у бордель, який очолював директор львівського заводу радіотехнічної апаратури, возили літаками Мешканці будинку, що поруч біля одного з таких нічних клубів, не приховують, що дівчат сюди привозили автобусами. Вони повністю голими розгулювали у товаристві чоловіків. Люди постійно скаржилися в поліцію і наприкінці 2016-го бордель таки закрили. Та не надовго - через тиждень пломби з дверей зняли і заклад продовжив роботу.
Обслуговували тут головно іноземців. Влаштовували під клуб спеціальні тури. Наприклад, турки задля інтимних розваг приїжджали у Львів організовано, цілими літаками.
Коли в клуб потрапили громадські активісти, то були вражені. Кажуть, тут були окремі кімнати, де надавали специфічні послуги, з розряду садо-мазо. Вартість послуг легкодоступних дівчат коливалася від 1,6 до 2 тисяч доларів на годину.
Ethereum написав: Каже для турків ще тільки Україна недорога,а до Європи далеко.
турки приїжджають до Львова та Харкова масово на секстуризм. заполонили центр, компаніями лазять, нічні клуби, бари, ресторації
Львів тепер столиця легкодоступних жінок, на жаль.
Турків у бордель, який очолював директор львівського заводу радіотехнічної апаратури, возили літаками Мешканці будинку, що поруч біля одного з таких нічних клубів, не приховують, що дівчат сюди привозили автобусами. Вони повністю голими розгулювали у товаристві чоловіків. Люди постійно скаржилися в поліцію і наприкінці 2016-го бордель таки закрили. Та не надовго - через тиждень пломби з дверей зняли і заклад продовжив роботу.
Обслуговували тут головно іноземців. Влаштовували під клуб спеціальні тури. Наприклад, турки задля інтимних розваг приїжджали у Львів організовано, цілими літаками.
Коли в клуб потрапили громадські активісти, то були вражені. Кажуть, тут були окремі кімнати, де надавали специфічні послуги, з розряду садо-мазо. Вартість послуг легкодоступних дівчат коливалася від 1,6 до 2 тисяч доларів на годину.
Это вы ещё не были наверно в Одессе. Одесса трещит от турков. Вы бы вообще прозрели что там твориться, особенно летом. А на пляжах типа ибицы так вообще одни турки.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------