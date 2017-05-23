Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:Ну що, Сінус, кажете: проект "Акурт - Долярчик"? Щось роботу недозавершили)) незаплатять)) Старанішше, треба, старанішше!(с)
Мне уже заплатили -работа была в оценке форума для покупки! Меня не интересовало,кто что тут пишет,меня интересовали совсем другие показатели! Меня не интересовали вы с Акуртом и консервами,это уже я просто ради развлечения и отдыха от работы по своей инициативе на вас отвекся! Поверьте мне всё равно,кто вы и что вы,но против брехни явной я просто не смог пройти мимо! Поверьте,вы мне не интересны-я бы вас на работу не взял! И в жизни бы с вами не имел бы даже шанса встретиться! В принципе-моя работа выполнена! Всем здравомыслящим людям желаю не читать эту ветку, а модераторам,действительно пора её убрать! П.С. На валютной ветке,кстати вообще мрак!
...і тут, як в кіно..... Акуртом виявився Сінус!
....а на валютній гілці тиша, бо вже другий місяць курс +/- стабільний!
Долярчик написав:Ну що, Сінус, кажете: проект "Акурт - Долярчик"? Щось роботу недозавершили)) незаплатять)) Старанішше, треба, старанішше!(с)
Мне уже заплатили -работа была в оценке форума для покупки! Меня не интересовало,кто что тут пишет,меня интересовали совсем другие показатели! Меня не интересовали вы с Акуртом и консервами,это уже я просто ради развлечения и отдыха от работы по своей инициативе на вас отвекся! Поверьте мне всё равно,кто вы и что вы,но против брехни явной я просто не смог пройти мимо! Поверьте,вы мне не интересны-я бы вас на работу не взял! И в жизни бы с вами не имел бы даже шанса встретиться! В принципе-моя работа выполнена! Всем здравомыслящим людям желаю не читать эту ветку, а модераторам,действительно пора её убрать! П.С. На валютной ветке,кстати вообще мрак!
...і тут, як в кіно..... Акуртом виявився Сінус!
....а на валютній гілці тиша, бо вже другий місяць курс +/- стабільний!
Тут и правда, как в кино-кто-то актёр, а кто-то режиссёр! )) А кто-то бегает в массовке! Долярчик -вы к какой себя кагорте причисляете? Кстати вы на мониторе написали,то,что я вам рекомендовал? П.С.Всё консервы раскрываются очень легко-их не и нерест тема обсуждения, их интересует личность,которая противопоставила себя лжи! Поэтому они накидываются,как голодные псы раз в год или раз в день или сто раз в день,и обсуждают личность, а не то,что эта личность сказала! Потому что им нечего сказать и нечего предоставить-только Брехня! Это на самом деле страшно-потому что такими консервами по всем соц сетям отмазывали нашума харьковской убийцу,которая убила ни в чем не повинна людей! Поэтому,если вы идиот и сидите тут бесплатно-то я могу вам только пособолезновать! А если вы за копейки подгавкиваете вещи,которые являются откровенным враньем-то вы уже провокатор! Уловили разницу? Всем ,досвидания,в пятый раз!
І як там курс ліри? Знайомий приїхав,працює по контракту -турки не можуть заплатити за 2017,інфляція,а контракт в нього в євро,а курс більше 5. Каже для турків ще тільки Україна недорога,а до Європи далеко. Де той лохотронщик акурт?
Ethereum написав: Каже для турків ще тільки Україна недорога,а до Європи далеко.
турки приїжджають до Львова та Харкова масово на секстуризм. заполонили центр, компаніями лазять, нічні клуби, бари, ресторації
Львів тепер столиця легкодоступних жінок, на жаль.
Турків у бордель, який очолював директор львівського заводу радіотехнічної апаратури, возили літаками Мешканці будинку, що поруч біля одного з таких нічних клубів, не приховують, що дівчат сюди привозили автобусами. Вони повністю голими розгулювали у товаристві чоловіків. Люди постійно скаржилися в поліцію і наприкінці 2016-го бордель таки закрили. Та не надовго - через тиждень пломби з дверей зняли і заклад продовжив роботу.
Обслуговували тут головно іноземців. Влаштовували під клуб спеціальні тури. Наприклад, турки задля інтимних розваг приїжджали у Львів організовано, цілими літаками.
Коли в клуб потрапили громадські активісти, то були вражені. Кажуть, тут були окремі кімнати, де надавали специфічні послуги, з розряду садо-мазо. Вартість послуг легкодоступних дівчат коливалася від 1,6 до 2 тисяч доларів на годину.
Ethereum написав: Каже для турків ще тільки Україна недорога,а до Європи далеко.
турки приїжджають до Львова та Харкова масово на секстуризм. заполонили центр, компаніями лазять, нічні клуби, бари, ресторації
Львів тепер столиця легкодоступних жінок, на жаль.
Турків у бордель, який очолював директор львівського заводу радіотехнічної апаратури, возили літаками Мешканці будинку, що поруч біля одного з таких нічних клубів, не приховують, що дівчат сюди привозили автобусами. Вони повністю голими розгулювали у товаристві чоловіків. Люди постійно скаржилися в поліцію і наприкінці 2016-го бордель таки закрили. Та не надовго - через тиждень пломби з дверей зняли і заклад продовжив роботу.
Обслуговували тут головно іноземців. Влаштовували під клуб спеціальні тури. Наприклад, турки задля інтимних розваг приїжджали у Львів організовано, цілими літаками.
Коли в клуб потрапили громадські активісти, то були вражені. Кажуть, тут були окремі кімнати, де надавали специфічні послуги, з розряду садо-мазо. Вартість послуг легкодоступних дівчат коливалася від 1,6 до 2 тисяч доларів на годину.
Это вы ещё не были наверно в Одессе. Одесса трещит от турков. Вы бы вообще прозрели что там твориться, особенно летом. А на пляжах типа ибицы так вообще одни турки.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
akurt написав:В Турції такого - то пан Долярчик виставляв фото із торгівлею якимись тряпками на асфальті стежок - (але їх вже видалили) - не побачиш. Порядок складається із такого: - Роботу Ринку тут організовано дещо незвично для нашої людини: ринок "пересувний". Тобто ринок приїде до Вашого будинка. В кожному мікрорайоні побудований міською владою критий ринок досить великої площі і він працює ОДИН раз на тиждень. Всі інші дня використовується як безплатна автостоянка для всіх бажаючих. Ринок критий - має тільки дах. На ринку торгують не перекупщики, а саме селяни, які продають свою продукцію. В 100% випадків - продавці - молоді хлопці від 18 років - сини тих, хто працює в саду або городі. Жінок на ринку Ви не побачите - крім покупців. Ніколи вас не обмануть і не обрахують. Частина такого ринку виділена під торгівлю речами - футболки, джинси, майки, труси... щось для кухні дрібнички всілякі. - до підходів до такого ринку можна побачити "вуличну торгівлю" - тобто речі типу футболок та джинсів лежать на асфальті або висять на паркані. Але все це має дуже несуттєві розміри - можливо, десь 10 людей так стоять. Не можу сказати, то нове продають, чи вживане, бо йду мимо. - на ринку Вас ніколи не обрахують, і зазвичай, якщо ваги показують 1 150 грамів, то рахують, що це кіло. Або буває так, що зважили 3 кіло помаранчів: ви дивитеся, що там три або трохи більше, і продавець, перед тим, як зав"язати торбу, докладе ще один помаранч в торбу.
- в цей вівторок була сміша ситуація: я купував у двох різних продавців помідори і у двох різних - огірки - по 1 кг. Ну, купив та блукаю по ринку - шукаю ще дині (дині продають на штуку - по 3 ліри або 18 гривень) . Чую ніби-то якийсь шум ззаду. Ну шум та шум. Шум ближче - обертаюсь - мене намагається наздогнати, пробирючсь через натовп, продавець, у якого я ще хвилин 15 тому брав 1 кг помідорів - з тим кульком помідорів і зі словами, що я гроші заплатив, а забрати забув. Але він мене запам"ятав і ось бігає - шукає! Віддав. Я був вдячний. Наступний раз тільки у нього буду купувати. Ось так продають Артішок. - ніби-то за торгівлю на ринках платять "містове". Не всі хочуть його платити, то із дрібним власним товаром стають теж на підходах до ринку - то може бути 1 ящик помарнчів, або 1 ящик помідорів, або один ящик полуниці. Один раз стояла дівчина із букетами квітів - в неї було щось з десяток букетів. Три відра. То тут вперше бачив, я к працює муніціпальна поліція: вони мовчки підходили і відбирали товар, нічого не говорячі і нікому не заламуючи руки. Просто відбирали і відносили у бік. Всі інші продавці зразу прибирали свій скарб. Мовчки та дуже-дуже швидко.
Такий ринок у нашому мікрорайоні - тільки один раз на тиждень, всі інші дні ви можете все купити в супермаркеті. Буде трохи дорожче. Наприклад, якщо помідори коштують 2 ліри (12 гривень), то в супермаркеті будуть коштувати 2,50 ліри. А ось риба може бути дешевше - і суттєво. Наприклад, на ринку Дорада завжди коштує 25 лір кіло - то є 150 гривень. А в супермаркеті МЕТРО - 15-17-19 лір - то десь 100 гривень за кіло. Я зазвичай купую рибу в МЕТРО. Рибу хочу у МЕТРО, хоч на ринку завжди чистять безкоштовно. В МЕТРО воно якось чистіше та гігієнічніше. Все миють проточною водою. Можна замовити "філе" - зроблять філе на Ваших очах. Ну ось так. Погода гарна. Зараз - на море.
Вчора о 20-30 говорив телефоном з місцевим турком - йому 34 роки. Зараз "Рамадан" (турки при мені говорять "Рамазан"), він буде цілий місяць - до 14 червня. В цьому місяці відкриваються двері Раю.Двері пекла зачинені! Сатана пов"язаний ланцюгами! Відкриті двері милосердя. (!!!). Він з 4 ранку до 20-00 вечора нічого не їв і не пив. Але о 20-00 він почав їсти "oruç". Десь о 20-30 - зміг зі мною говорити. Так ось: мабуть це дуже важко жити із 4 ранку до 20 вечора без пива, горілки, жінок та сала: він майже ворочав язиком. Було враження, що він був дуже дуже дуже сильно на підпитку. Реально ледве ворочав язиком.
P.S. Приятелі із Запоріжжя сказали, що аеропорт тимчасово не працює - ремонт злітно-посадкової смуги. Приятелі із Дніпра взяли квитки на 25 чи 26 травня із Харкова - 210 км аеропорт від Дніпра - поїдуть на власному авто в Харків, та прилетять до 2 червня в Анталію.
Дорада - 35 лир кило, Сибас - 40 лир кило. Дыня 3 лиры кило, а не штука. Криветки - 80 лир кило, средние, 100 лир кило королевские. Акурт, немного дороже, чем вы описывали, но собственно я Вас и воспринимала больше писателем фантастом. Футболки поло 35 лир, можно сторговаться по 30 лир. Но всё дороже выходит, как Вы там говорите чудеса... )))