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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 20:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Долярчик написав:пити "надсмачнющий" питний йогурт


Йогурт бувають різні ;).
Не можна говорити, що якийсь правильний, а якийсь ні.
Відрізняються способами виготовлення:
Термостатний спосіб
Традиційний метод виготовлення кисломолочних продуктів. Слово "термостат" означає камеру з фіксованою температурою. Заквашену молочну суміш розливають у споживчу тару і направляють у спеціальну термостатну камеру. Завдяки тому, що процеси сквашування, дозрівання та охолодження відбуваються безпосередньо у споживчій тарі, термостатна молочна продукція, наприклад, сметана та кефір, мають густу консистенцію та насичений смак.
Резервуарний спосіб
Це виготовлення кисломолочних продуктів, у процесі якого заквашування, сквашування та дозрівання відбуваються у спеціальному резервуарі. Після перемішування та охолодження готовий продукт розливають у споживчу тару. Продукція, виготовлена резервуарним способом, має помірно густу консистенцію, є більш “рідкою” у порівнянні із термостатним способом.
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