Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Йогурт бувають різні . Не можна говорити, що якийсь правильний, а якийсь ні. Відрізняються способами виготовлення: Термостатний спосіб Традиційний метод виготовлення кисломолочних продуктів. Слово "термостат" означає камеру з фіксованою температурою. Заквашену молочну суміш розливають у споживчу тару і направляють у спеціальну термостатну камеру. Завдяки тому, що процеси сквашування, дозрівання та охолодження відбуваються безпосередньо у споживчій тарі, термостатна молочна продукція, наприклад, сметана та кефір, мають густу консистенцію та насичений смак. Резервуарний спосіб Це виготовлення кисломолочних продуктів, у процесі якого заквашування, сквашування та дозрівання відбуваються у спеціальному резервуарі. Після перемішування та охолодження готовий продукт розливають у споживчу тару. Продукція, виготовлена резервуарним способом, має помірно густу консистенцію, є більш “рідкою” у порівнянні із термостатним способом.
stm хотелось бы увидеть документальное подтверждение цен. Я то я, как написал Доллярчик, уже начала паковать чемоданы)). Я полагаю, что цены зависят от сезона отдыха (низкий - высокий). Начался сезон отдыхающих, турки стали цены поднимать на базарах. Вы смотрели где цены?- рядом с отелем или в больших супермаркетах, где, в основном, тратят деньги местные,а не не туристы.
djbnd777 написав:stm хотелось бы увидеть документальное подтверждение цен. Я то я, как написал Доллярчик, уже начала паковать чемоданы)). Я полагаю, что цены зависят от сезона отдыха (низкий - высокий). Начался сезон отдыхающих, турки стали цены поднимать на базарах. Вы смотрели где цены?- рядом с отелем или в больших супермаркетах, где, в основном, тратят деньги местные,а не не туристы.
Сейчас ещё низкий сезон. В отличии от Акурта я покупаю рыбу на рынке. Турки показывают какая рыба с фермы, какая свежеспойманая. Это про то что рыбы с фермы в Турции не продают. Оплата возможна картой украинского банка. Никаких конвертаций кроме текщего курса виза/мастеркард Альфа-Банк не производит. Курс выходит 1 лира 5,95 грн. Это про то что совет Акурта был брать баксы, но в каждом посте потом он расплачивался картой. На удивление, картой можно платить и на рынке спокойно. Про чемоданы: ИМХО не прогадаете ибо Турция лучше Одессы а вот покупка недвижимости для себя в Турции - странный выбор, разве что артрит и врач прописал теплые края