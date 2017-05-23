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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 20:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Долярчик написав:пити "надсмачнющий" питний йогурт


Йогурт бувають різні ;).
Не можна говорити, що якийсь правильний, а якийсь ні.
Відрізняються способами виготовлення:
Термостатний спосіб
Традиційний метод виготовлення кисломолочних продуктів. Слово "термостат" означає камеру з фіксованою температурою. Заквашену молочну суміш розливають у споживчу тару і направляють у спеціальну термостатну камеру. Завдяки тому, що процеси сквашування, дозрівання та охолодження відбуваються безпосередньо у споживчій тарі, термостатна молочна продукція, наприклад, сметана та кефір, мають густу консистенцію та насичений смак.
Резервуарний спосіб
Це виготовлення кисломолочних продуктів, у процесі якого заквашування, сквашування та дозрівання відбуваються у спеціальному резервуарі. Після перемішування та охолодження готовий продукт розливають у споживчу тару. Продукція, виготовлена резервуарним способом, має помірно густу консистенцію, є більш “рідкою” у порівнянні із термостатним способом.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

stm
хотелось бы увидеть документальное подтверждение цен.
Я то я, как написал Доллярчик, уже начала паковать чемоданы)).
Я полагаю, что цены зависят от сезона отдыха (низкий - высокий). Начался сезон отдыхающих, турки стали цены поднимать на базарах. Вы смотрели где цены?- рядом с отелем или в больших супермаркетах, где, в основном, тратят деньги местные,а не не туристы.
djbnd777
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:23

  djbnd777 написав:stm
хотелось бы увидеть документальное подтверждение цен.
Я то я, как написал Доллярчик, уже начала паковать чемоданы)).
Я полагаю, что цены зависят от сезона отдыха (низкий - высокий). Начался сезон отдыхающих, турки стали цены поднимать на базарах. Вы смотрели где цены?- рядом с отелем или в больших супермаркетах, где, в основном, тратят деньги местные,а не не туристы.

Сейчас ещё низкий сезон. В отличии от Акурта я покупаю рыбу на рынке. Турки показывают какая рыба с фермы, какая свежеспойманая. Это про то что рыбы с фермы в Турции не продают. Оплата возможна картой украинского банка. Никаких конвертаций кроме текщего курса виза/мастеркард Альфа-Банк не производит. Курс выходит 1 лира 5,95 грн. Это про то что совет Акурта был брать баксы, но в каждом посте потом он расплачивался картой. На удивление, картой можно платить и на рынке спокойно. Про чемоданы: ИМХО не прогадаете ибо Турция лучше Одессы ;) а вот покупка недвижимости для себя в Турции - странный выбор, разве что артрит и врач прописал теплые края :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:42

Кстати об акурте

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хамство,погрози в ПП
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:25

stm
...ще б була Ваша ласка, то б нас потішили різними світлинами...... - ну там море, пляж, ринок, супермаркет :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:56

Долярчик
Світлини сприяють надмірному виділенню слини, що не є добре для клавіатури, на яку вона крапає. Тішитися треба, перебуваючи безпосередньо на пляжах Бельдібі, Кемеру, району Аланьї або Сіде (останнє мене найменше тішило з огляду на рівнинний ландшафт). Купуєте тур на 7 ночей у готель 4-5 зірок з "усе передбачено" і тішитеся до нестями, періодично (передбачливо оминувши після 10.00-11.00 готельні бари) здійснюючи набіги на місцеві будмайданчики або маршрутками - до Анталії, мандрувати стежками "пріснопам’ятного" Акурта.
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