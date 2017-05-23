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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 110111112113>
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 20:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Долярчик написав:пити "надсмачнющий" питний йогурт


Йогурт бувають різні ;).
Не можна говорити, що якийсь правильний, а якийсь ні.
Відрізняються способами виготовлення:
Термостатний спосіб
Традиційний метод виготовлення кисломолочних продуктів. Слово "термостат" означає камеру з фіксованою температурою. Заквашену молочну суміш розливають у споживчу тару і направляють у спеціальну термостатну камеру. Завдяки тому, що процеси сквашування, дозрівання та охолодження відбуваються безпосередньо у споживчій тарі, термостатна молочна продукція, наприклад, сметана та кефір, мають густу консистенцію та насичений смак.
Резервуарний спосіб
Це виготовлення кисломолочних продуктів, у процесі якого заквашування, сквашування та дозрівання відбуваються у спеціальному резервуарі. Після перемішування та охолодження готовий продукт розливають у споживчу тару. Продукція, виготовлена резервуарним способом, має помірно густу консистенцію, є більш “рідкою” у порівнянні із термостатним способом.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

stm
хотелось бы увидеть документальное подтверждение цен.
Я то я, как написал Доллярчик, уже начала паковать чемоданы)).
Я полагаю, что цены зависят от сезона отдыха (низкий - высокий). Начался сезон отдыхающих, турки стали цены поднимать на базарах. Вы смотрели где цены?- рядом с отелем или в больших супермаркетах, где, в основном, тратят деньги местные,а не не туристы.
djbnd777
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:23

  djbnd777 написав:stm
хотелось бы увидеть документальное подтверждение цен.
Я то я, как написал Доллярчик, уже начала паковать чемоданы)).
Я полагаю, что цены зависят от сезона отдыха (низкий - высокий). Начался сезон отдыхающих, турки стали цены поднимать на базарах. Вы смотрели где цены?- рядом с отелем или в больших супермаркетах, где, в основном, тратят деньги местные,а не не туристы.

Сейчас ещё низкий сезон. В отличии от Акурта я покупаю рыбу на рынке. Турки показывают какая рыба с фермы, какая свежеспойманая. Это про то что рыбы с фермы в Турции не продают. Оплата возможна картой украинского банка. Никаких конвертаций кроме текщего курса виза/мастеркард Альфа-Банк не производит. Курс выходит 1 лира 5,95 грн. Это про то что совет Акурта был брать баксы, но в каждом посте потом он расплачивался картой. На удивление, картой можно платить и на рынке спокойно. Про чемоданы: ИМХО не прогадаете ибо Турция лучше Одессы ;) а вот покупка недвижимости для себя в Турции - странный выбор, разве что артрит и врач прописал теплые края :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:42

Кстати об акурте

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хамство,погрози в ПП
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:25

stm
...ще б була Ваша ласка, то б нас потішили різними світлинами...... - ну там море, пляж, ринок, супермаркет :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:56

Долярчик
Світлини сприяють надмірному виділенню слини, що не є добре для клавіатури, на яку вона крапає. Тішитися треба, перебуваючи безпосередньо на пляжах Бельдібі, Кемеру, району Аланьї або Сіде (останнє мене найменше тішило з огляду на рівнинний ландшафт). Купуєте тур на 7 ночей у готель 4-5 зірок з "усе передбачено" і тішитеся до нестями, періодично (передбачливо оминувши після 10.00-11.00 готельні бари) здійснюючи набіги на місцеві будмайданчики або маршрутками - до Анталії, мандрувати стежками "пріснопам’ятного" Акурта.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:27

ihorkyiv
....ну, мені, наразі, і світлин би було достатньо! :D Бо, найближчим роком, Туреччина мені "не світить", буду відпочивати виключно в Україні(Херсон/Одеса).... бо чекаю на здачу будинку, де потрібно буде робити ремонт, а це - чим раз, тим дорожче "задоволення"!

п.с.
.... хоч мене "тєрзают смутниє сомнєнія", що у нас, менш-більш хороший відпочинок коштує дешевше, ніж поїхати в Туреччину "ол ін-клюзів"! :shock:
От цього літа планую в Лазурне(Херсон/обл.)
І от дам пару варіантів приблизного "хорошого"(на мій погляд) відпочинку, де Я вже забронював на липень..... - даю для того, щоб Ви(та й решта форумчан) порівняли ціни і написали на скільки дорожче/дешевше це у порівнянні з аналогічним у Анталії(наприклад), якщо брати щось по "гарячій путівці"? ... ну чи НЕ по" гарячій"
... і такссссс:
1) https://lazurnoe.com/aist.html
2) https://lazurnoe.com/viptown.html
3) https://lazurnoe.com/sandaley.html
4) https://lazurnoe.com/gemchug.html
5) https://lazurnoe.com/villaalmare.html
.... ну, як Ви зрозуміли, СЕРЕДНЯ ЦІНА коливається 700-1000грн на добу за трьох(він+вона+дитина) БЕЗ ХАРЧУВАННЯ!!!
.... а тепер порівняйте і відпишіться :D

п. с.
Приєднуйтесь всі до порівняння цін!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:54

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Доллярчик, в прошлом году отвозила сына в типа около Затоки, там дача у родителей его друга.Ну и сама сняла себе на 2 ночи(отдохнуть с дороги) типа того, что Вы присмотрели.Контингент, конечно, я Вам скажу... грязь..бр...но есть места(Грибовка), где можно хотя-бы на чистом пляже полежать и покушать в прилично дорогом ресторане.А продукты на 2 недели везла с собой, все, вплоть до молока.С ребенком не дай Бог, что съест не то.
А Вы вибираете то, что в частном секторе, представляете, каждая семья каждый день барбекю под пиво на 3 сотках.БРРР
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:56

stm
спасибо. Я пока работаю.Но давно меня мучают смутные сомнения, что я не в той стране живу, вот и думаю, где тратить заработанное на пенсию. :D
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 21:29

Долярчик
А де ж на ліжках готелів у Лазурному пелюстки троянд і лебеді з рушників, як у Туреччині ??? :D Вперше і востаннє відпочивав у Лазурному наприкінці липня - першій половині серпня 1994 року. Тоді там на самісінькому березі моря біля центрального пляжу містилася турбаза "Хвиля" під общєпанятним названієм "Вална" з фанерними будиночками на одну сім’ю. Бачу, "не той тепер Миргород, Хорол-річка не та". Капіталізм змінив вигляд приморської зони того села. Передбачаю, що найліпший сучасний готельчик Лазурного приблизно відповідає 2-плюс або 3-мінус турецьких зірок. Порівнювати немає сенсу. Кожному своє. Прорахувати вартість відпочинку можете самі, ознайомившись з ціною сімейних "гарячих" турів до Туреччини. Найліпше вилітати наприкінці травня, оскільки ціни нижчі за літні, готелі середньозаповнені, море +22-24, повітря нерозпечене, персонал готелів нестомлений. Найнижчі ціни на готелі району Аланьї. Морська вода там найсолоніша з усіх анталійських курортів (35 проміле). Лазурне найкраще відвідувати у серпні, правда, ціни тоді найвищі. Тож будь-який відпочинок фінансово загальмує ремонт долярчикового житла. Визначте пріоритет. Це тільки у казочках Акурта можна одержати усе, скрізь і одразу.
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