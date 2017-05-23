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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 тра, 2018 21:59
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Додано: Пон 21 тра, 2018 22:16
.... саме так!(а то панство, ніби непорозглядало світлин)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 21 тра, 2018 22:18
djbnd777
Дякую за відповідь! Просто, в одному з тих пансіонатів минулого року відпочивали мої друзі і дуже рекомендували його!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 21 тра, 2018 22:26
Сонце, море, пляж!))
Зовсім ні! На ремонт - вже маю!(а за майже рік - ще доскирдую)
Бо у відпустку - потрібно ОБОВ'ЯЗКОВО!!!(Я працюю, майже, без вихідних! - 1-2 дні в місяць і то не завжди..... ну, хіба ще по великих святах) Треба, щоб голова трохи відпочила від тої "монотонної" роботи і тих деяких клієнтів-кровосІсІв!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 21 тра, 2018 22:27
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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