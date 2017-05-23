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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 110111112113
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 21:59

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  ihorkyiv написав:А де ж на ліжках готелів у Лазурному пелюстки троянд і лебеді з рушників, як у Туреччині ???


Тут - https://lazurnoe.com/villaalmare.html ;)
V2
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:16

  V2 написав:
  ihorkyiv написав:А де ж на ліжках готелів у Лазурному пелюстки троянд і лебеді з рушників, як у Туреччині ???


Тут - https://lazurnoe.com/villaalmare.html ;)

.... саме так!(а то панство, ніби непорозглядало світлин) :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:18

djbnd777
Дякую за відповідь! Просто, в одному з тих пансіонатів минулого року відпочивали мої друзі і дуже рекомендували його! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:23

Долярчик
Який саме сподобався?
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:26

Сонце, море, пляж!))

  ihorkyiv написав:Лазурне найкраще відвідувати у серпні, правда, ціни тоді найвищі. Тож будь-який відпочинок фінансово загальмує ремонт долярчикового житла. Визначте пріоритет. Це тільки у казочках Акурта можна одержати усе, скрізь і одразу.

Зовсім ні! На ремонт - вже маю!(а за майже рік - ще доскирдую)
Бо у відпустку - потрібно ОБОВ'ЯЗКОВО!!!(Я працюю, майже, без вихідних! - 1-2 дні в місяць і то не завжди..... ну, хіба ще по великих святах) Треба, щоб голова трохи відпочила від тої "монотонної" роботи і тих деяких клієнтів-кровосІсІв! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:27

  V2 написав:Долярчик
Який саме сподобався?

ні-ні, тут вибачайте - це вже конфіденційність! :wink: :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:48

Долярчик
Ну, не перебільшуйте щодо вашої зайнятості на роботі. Як зайду на форум, то на кожній гілці зранку, вдень і увечері найактивніший нік - Долярчик. Гроші з Ольгіно на картку одержуєте чи з кур’єром передають разом з колорадськими стрічками ?? :D
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 23:18

...і знову Шерлоки не сплять!))

ihorkyiv
....про Ольгіно - мимо, бо що хутін, а що хрюрошенко - для мене вони однакова нечисть!
А тут постійно Я тому, що вже вище писав, що моя робота/бізнес однотипна/однотонна/марудна...... прив'язана до одного і того ж місця(магазину)...... от і рятуюсь тут на форумі від нудьги!(пишу, переважно з телефону, який завжди під рукою!)
І дійсно, могла б тутешня адміністрація мені щось запропонувати, та щось за стільки років ніхто нічого не пропонує!
.... от тільки чую, від таких як Ви, що тут якось типу "на роботі", якось тут "заробляють", але дальше балачок, Я жодних підтверджень цьому не бачив! - то ж моя думка така: тут, крім адмінів/модераторів ніхто не "на роботі"! - всі звичайні пересічні люди, які щось шукають тут корисне, або "вбивають свій час"!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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