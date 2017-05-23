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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 110111112113
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 21:59

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  ihorkyiv написав:А де ж на ліжках готелів у Лазурному пелюстки троянд і лебеді з рушників, як у Туреччині ???


Тут - https://lazurnoe.com/villaalmare.html ;)
V2
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:16

  V2 написав:
  ihorkyiv написав:А де ж на ліжках готелів у Лазурному пелюстки троянд і лебеді з рушників, як у Туреччині ???


Тут - https://lazurnoe.com/villaalmare.html ;)

.... саме так!(а то панство, ніби непорозглядало світлин) :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:18

djbnd777
Дякую за відповідь! Просто, в одному з тих пансіонатів минулого року відпочивали мої друзі і дуже рекомендували його! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:23

Долярчик
Який саме сподобався?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:26

Сонце, море, пляж!))

  ihorkyiv написав:Лазурне найкраще відвідувати у серпні, правда, ціни тоді найвищі. Тож будь-який відпочинок фінансово загальмує ремонт долярчикового житла. Визначте пріоритет. Це тільки у казочках Акурта можна одержати усе, скрізь і одразу.

Зовсім ні! На ремонт - вже маю!(а за майже рік - ще доскирдую)
Бо у відпустку - потрібно ОБОВ'ЯЗКОВО!!!(Я працюю, майже, без вихідних! - 1-2 дні в місяць і то не завжди..... ну, хіба ще по великих святах) Треба, щоб голова трохи відпочила від тої "монотонної" роботи і тих деяких клієнтів-кровосІсІв! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:27

  V2 написав:Долярчик
Який саме сподобався?

ні-ні, тут вибачайте - це вже конфіденційність! :wink: :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:48

Долярчик
Ну, не перебільшуйте щодо вашої зайнятості на роботі. Як зайду на форум, то на кожній гілці зранку, вдень і увечері найактивніший нік - Долярчик. Гроші з Ольгіно на картку одержуєте чи з кур’єром передають разом з колорадськими стрічками ?? :D
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 07:22

  Долярчик написав:.... хоч мене "тєрзают смутниє сомнєнія", що у нас, менш-більш хороший відпочинок коштує дешевше, ніж поїхати в Туреччину "ол ін-клюзів"! :shock:
От цього літа планую в Лазурне(Херсон/обл.)


Туреччина
Єгипет
у крайньому випадку - Болгарія
гарно відпочинете
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 07:55

  jump написав:
  Долярчик написав:.... хоч мене "тєрзают смутниє сомнєнія", що у нас, менш-більш хороший відпочинок коштує дешевше, ніж поїхати в Туреччину "ол ін-клюзів"! :shock:
От цього літа планую в Лазурне(Херсон/обл.)


Туреччина
Єгипет
у крайньому випадку - Болгарія
гарно відпочинете

Азов,Бердянская коса -месяц отдыха на четверых с питанием,но без спиртных напитков-равен неделе в Турции,но со спиртными напитками.)))

Выбор за вами!
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:25

Trast
Є якісний та комфортний відпочинок і в Україні. Правда, думаю, це не відноситься до посилань на бази відпочинку Долярчика ;)
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