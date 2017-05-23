RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 111112113114
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 09:48

  ihorkyiv написав:Долярчик
Ну, не перебільшуйте щодо вашої зайнятості на роботі. Як зайду на форум, то на кожній гілці зранку, вдень і увечері найактивніший нік - Долярчик. Гроші з Ольгіно на картку одержуєте чи з кур’єром передають разом з колорадськими стрічками ?? :D

ihorkyiv
....про Ольгіно - мимо, бо що хутін, а що хрюрошенко - для мене вони однакова нечисть!
А тут постійно Я тому, що вже вище писав, що моя робота/бізнес однотипна/однотонна/марудна...... прив'язана до одного і того ж місця(магазину)...... от і рятуюсь тут на форумі від нудьги!(пишу, переважно з телефону, який завжди під рукою!)
І дійсно, могла б тутешня адміністрація мені щось запропонувати, та щось за стільки років ніхто нічого не пропонує!
.... от тільки чую, від таких як Ви, що тут якось типу "на роботі", якось тут "заробляють", але дальше балачок, Я жодних підтверджень цьому не бачив! - то ж моя думка така: тут, крім адмінів/модераторів ніхто не "на роботі"! - всі звичайні пересічні люди, які щось шукають тут корисне, або "вбивають свій час"!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4068
З нами з: 19.10.15
Подякував: 136 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:08

  V2 написав:Trast
Є якісний та комфортний відпочинок і в Україні. Правда, думаю, це не відноситься до посилань на бази відпочинку Долярчика ;)

Например,вот этот
http://lovileto.com.ua/primorsk/otdyh-v-primorske.html
Востаннє редагувалось Trast в Вів 22 тра, 2018 10:12, всього редагувалось 1 раз.
Trast
 
Повідомлень: 34
З нами з: 10.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:11

  Долярчик написав:
  ihorkyiv написав:Долярчик
Ну, не перебільшуйте щодо вашої зайнятості на роботі. Як зайду на форум, то на кожній гілці зранку, вдень і увечері найактивніший нік - Долярчик. Гроші з Ольгіно на картку одержуєте чи з кур’єром передають разом з колорадськими стрічками ?? :D

ihorkyiv
....про Ольгіно - мимо, бо що хутін, а що хрюрошенко - для мене вони однакова нечисть!
А тут постійно Я тому, що вже вище писав, що моя робота/бізнес однотипна/однотонна/марудна...... прив'язана до одного і того ж місця(магазину)...... от і рятуюсь тут на форумі від нудьги!(пишу, переважно з телефону, який завжди під рукою!)
І дійсно, могла б тутешня адміністрація мені щось запропонувати, та щось за стільки років ніхто нічого не пропонує!
.... от тільки чую, від таких як Ви, що тут якось типу "на роботі", якось тут "заробляють", але дальше балачок, Я жодних підтверджень цьому не бачив! - то ж моя думка така: тут, крім адмінів/модераторів ніхто не "на роботі"! - всі звичайні пересічні люди, які щось шукають тут корисне, або "вбивають свій час"!

Ой,Долярчик,не лукавьте!
Платят ольгинцам и порохоботам не администрации форумов,а те,чьи названия они носят!
И вы об этом лучше нас знаете)))
Trast
 
Повідомлень: 34
З нами з: 10.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:24

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

...та собі думайте, що хочете! :lol:
Я вже стоп'ятсот раз переконався, що на форумі щось доказувати, то марна справа!
....то ж, думайте собі, але ворожнечу тут нема чого розпалювати!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4068
З нами з: 19.10.15
Подякував: 136 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:26

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

....бачу, що Сінус наклонувався і буде тут з різних обліківок підбурювати....
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4068
З нами з: 19.10.15
Подякував: 136 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:41

  Долярчик написав:...та собі думайте, що хочете! :lol:
Я вже стоп'ятсот раз переконався, що на форумі щось доказувати, то марна справа!
....то ж, думайте собі, але ворожнечу тут нема чого розпалювати!

Ворожнечу?
Спасибо-посмеялся))
Кроме вас и ТС,ее тут не кому распаливать!
Ведь именно , поэтому вы дублируете по многу раз и на разных ветках одно и то же сообщение,которое сносят модераторы?
Именно,потому что вы скучаете на работе,вы слово в слово копируете вчерашнее сообщение,стертое модераторами?
Trast
 
Повідомлень: 34
З нами з: 10.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:43

  Долярчик написав:....бачу, що Сінус наклонувався і буде тут з різних обліківок підбурювати....

Еще раз посмеялся.))) Це як ви бачите?)))
Каждый о других- судит по себе!))
Trast
 
Повідомлень: 34
З нами з: 10.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 111112113114
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 227, 228, 229
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2289 166735
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 тра, 2018 07:14
Долярчик
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2808 395023
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 кві, 2018 19:58
Долярчик
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 17350
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.