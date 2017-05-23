Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Долярчик Ну, не перебільшуйте щодо вашої зайнятості на роботі. Як зайду на форум, то на кожній гілці зранку, вдень і увечері найактивніший нік - Долярчик. Гроші з Ольгіно на картку одержуєте чи з кур’єром передають разом з колорадськими стрічками ??
ihorkyiv ....про Ольгіно - мимо, бо що хутін, а що хрюрошенко - для мене вони однакова нечисть! А тут постійно Я тому, що вже вище писав, що моя робота/бізнес однотипна/однотонна/марудна...... прив'язана до одного і того ж місця(магазину)...... от і рятуюсь тут на форумі від нудьги!(пишу, переважно з телефону, який завжди під рукою!) І дійсно, могла б тутешня адміністрація мені щось запропонувати, та щось за стільки років ніхто нічого не пропонує! .... от тільки чую, від таких як Ви, що тут якось типу "на роботі", якось тут "заробляють", але дальше балачок, Я жодних підтверджень цьому не бачив! - то ж моя думка така: тут, крім адмінів/модераторів ніхто не "на роботі"! - всі звичайні пересічні люди, які щось шукають тут корисне, або "вбивають свій час"!
ihorkyiv написав:Долярчик Ну, не перебільшуйте щодо вашої зайнятості на роботі. Як зайду на форум, то на кожній гілці зранку, вдень і увечері найактивніший нік - Долярчик. Гроші з Ольгіно на картку одержуєте чи з кур’єром передають разом з колорадськими стрічками ??
ihorkyiv ....про Ольгіно - мимо, бо що хутін, а що хрюрошенко - для мене вони однакова нечисть! А тут постійно Я тому, що вже вище писав, що моя робота/бізнес однотипна/однотонна/марудна...... прив'язана до одного і того ж місця(магазину)...... от і рятуюсь тут на форумі від нудьги!(пишу, переважно з телефону, який завжди під рукою!) І дійсно, могла б тутешня адміністрація мені щось запропонувати, та щось за стільки років ніхто нічого не пропонує! .... от тільки чую, від таких як Ви, що тут якось типу "на роботі", якось тут "заробляють", але дальше балачок, Я жодних підтверджень цьому не бачив! - то ж моя думка така: тут, крім адмінів/модераторів ніхто не "на роботі"! - всі звичайні пересічні люди, які щось шукають тут корисне, або "вбивають свій час"!
Ой,Долярчик,не лукавьте! Платят ольгинцам и порохоботам не администрации форумов,а те,чьи названия они носят! И вы об этом лучше нас знаете)))
Долярчик написав:...та собі думайте, що хочете! Я вже стоп'ятсот раз переконався, що на форумі щось доказувати, то марна справа! ....то ж, думайте собі, але ворожнечу тут нема чого розпалювати!
Ворожнечу? Спасибо-посмеялся)) Кроме вас и ТС,ее тут не кому распаливать! Ведь именно , поэтому вы дублируете по многу раз и на разных ветках одно и то же сообщение,которое сносят модераторы? Именно,потому что вы скучаете на работе,вы слово в слово копируете вчерашнее сообщение,стертое модераторами?
Напевно, що ціни +/- однакові що в нас, а що в Туреччині..... - правда, всі кажуть, що рівень "не той"! ....нічо, - мен, наразі, і Лазурного вистачить!)) - забронював НАБАГАТО кращі апартаменти, ніж минулого разу(теж в Лазурному) Тоді брав самий ЖОСТКИЙ економ(бо скирдував на квартиру, і губу не розкатував!) по 200грн/доба за номер!
Долярчик написав:...та собі думайте, що хочете! Я вже стоп'ятсот раз переконався, що на форумі щось доказувати, то марна справа! ....то ж, думайте собі, але ворожнечу тут нема чого розпалювати!
Ворожнечу? Спасибо-посмеялся)) Кроме вас и ТС,ее тут не кому распаливать! Ведь именно , поэтому вы дублируете по многу раз и на разных ветках одно и то же сообщение,которое сносят модераторы? Именно,потому что вы скучаете на работе,вы слово в слово копируете вчерашнее сообщение,стертое модераторами?
...от бачите, мене труть!(а якщо б було все проплачено, то мене б не терли!) ....а копіюю, бо ще не отримав відповіді на той, чи інший допис, як вже його потерли! .... тоді Я і кидаю копії.....
....і ще, мені б хватило б розуму не заходити всюди під давнім і всім знайомим ніком Долярчик(на валютній гілці мене майже всі знають!) - а створити якийсь нік типу "абракадабра" і "працювати", як Ви кажете на Ольгіно, чи порохоботом, чи ше якимось проплаченим кісєльов-пропагандистом!