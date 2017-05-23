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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:26

Кстати тоже о зарубежной недвижимости - пусть ты инвестировал сотни миллионов в страну , делал клуб неоднократным чемпионом , обладателем кубка, имеешь недвиги в британии на сотни миллионов, но в один прекрасный момент у тебя могут возникнуть проблеммы с вьездом в страну и соответственно пользованием всем нажитым "непосильным трудом", и не факт что большинству таких "инвесторов" удасться доказать "чистоту" происхождения средств :

Британия отказала в продлении визы российскому олигарху Абрамовичу

https://фром-юа.com/news/445266-britani ... vichu.html
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 20:37

Немного про экономику Турции

Эрдоган угрожает рейтингам Турции после обвала госбондов
(Блумберг) -- Почему Турция платит по своему долгу больше, чем Сенегал, несмотря на то, что ее экономика в 60 раз больше, а кредитный рейтинг выше? Для аналитиков ответ прост: эрдоганомика.

Распродажа турецких облигаций ускорилась после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Блумберг на прошлой неделе возложил вину за рост инфляции на высокие процентные ставки, а также сказал, что намерен добиваться большего влияния на решения по денежно-кредитной политике после выборов 24 июня.
"Замечания президента о центробанке стали последним гвоздем в крышке гроба, - сказал Окан Акин, кредитный аналитик AllianceBernstein в Лондоне. - Рынок оценивает рейтинг Турции на одну "В". Турецкие облигации и так уже какое-то время торговались на две ступени ниже рейтинга страны, но в последние пару недель активы страны в негативном ключе разошлись с другими развивающимися рынками ".

https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/erdogan-ugrozhaet-reytingam-turcii-posle-obvala-gosbondov-1025079574
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