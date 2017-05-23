Додано: Вів 22 тра, 2018 21:51

Surfer написав: Кстати тоже о зарубежной недвижимости - пусть ты инвестировал сотни миллионов в страну , делал клуб неоднократным чемпионом , обладателем кубка, имеешь недвиги в британии на сотни миллионов, но в один прекрасный момент у тебя могут возникнуть проблеммы с вьездом в страну и соответственно пользованием всем нажитым "непосильным трудом", и не факт что большинству таких "инвесторов" удасться доказать "чистоту" происхождения средств :



Британия отказала в продлении визы российскому олигарху Абрамовичу



https://фром-юа.com/news/445266-britaniya-otkazala-v-prodlenii-vizi-rossiiskomu-oligarhu-abramovichu.html Кстати тоже о зарубежной недвижимости - пусть ты инвестировал сотни миллионов в страну , делал клуб неоднократным чемпионом , обладателем кубка, имеешь недвиги в британии на сотни миллионов, но в один прекрасный момент у тебя могут возникнуть проблеммы с вьездом в страну и соответственно пользованием всем нажитым "непосильным трудом", и не факт что большинству таких "инвесторов" удасться доказать "чистоту" происхождения средств :

Поэтому-колличество денег не сможет никогда сделать человека свободным.По настоящему свободными себя чуствуют только одна категория людей.Хотя есть еще много ложных.1-бомжи,алгоголики и наркоманы-ложная свобода до дозы.2-работники на кого-то и чпэшники-на ранг выше от первой категории,но не далеко ушедшие от нее.3-люди творческие,почти нет таких-все выехали или опосредованно относятся к первым двум категориям.4-те,кто решили,что они цари,но при раскладе оказывается,что есть 5-е.5.Цари-те,кто здесь уже 25 лет меняется мастью.А по настоящему свободны только фрилансеры,айтишники и стоматологи,пока руки целы и ум не пропили)))Это не касается Украины-это так везде-просто в каждой стране пропорции "свободных долярчиков" смещаются,учитывая всю диаграмму вышепересисленного.Поэтому или ты счастлив сегодня здесь и сейчас или ты никогда этого не сможешь понять.Поэтому сиымл ни в дыньке,йогурте и комфорте недвижимости где-либо!Смысл даже не в стоимости.Сиысл для каждого человека свой и определяется одним-гармонией с самим собой.