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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 112113114115
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:26

Кстати тоже о зарубежной недвижимости - пусть ты инвестировал сотни миллионов в страну , делал клуб неоднократным чемпионом , обладателем кубка, имеешь недвиги в британии на сотни миллионов, но в один прекрасный момент у тебя могут возникнуть проблеммы с вьездом в страну и соответственно пользованием всем нажитым "непосильным трудом", и не факт что большинству таких "инвесторов" удасться доказать "чистоту" происхождения средств :

Британия отказала в продлении визы российскому олигарху Абрамовичу

https://фром-юа.com/news/445266-britani ... vichu.html
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 20:37

Немного про экономику Турции

Эрдоган угрожает рейтингам Турции после обвала госбондов
(Блумберг) -- Почему Турция платит по своему долгу больше, чем Сенегал, несмотря на то, что ее экономика в 60 раз больше, а кредитный рейтинг выше? Для аналитиков ответ прост: эрдоганомика.

Распродажа турецких облигаций ускорилась после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Блумберг на прошлой неделе возложил вину за рост инфляции на высокие процентные ставки, а также сказал, что намерен добиваться большего влияния на решения по денежно-кредитной политике после выборов 24 июня.
"Замечания президента о центробанке стали последним гвоздем в крышке гроба, - сказал Окан Акин, кредитный аналитик AllianceBernstein в Лондоне. - Рынок оценивает рейтинг Турции на одну "В". Турецкие облигации и так уже какое-то время торговались на две ступени ниже рейтинга страны, но в последние пару недель активы страны в негативном ключе разошлись с другими развивающимися рынками ".

https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/erdogan-ugrozhaet-reytingam-turcii-posle-obvala-gosbondov-1025079574
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:34

Ну это не главное!
Главное то,что несмотря на мощную экономику Турции лира девальвирует,а гривна цветет.
Это все бы было интересно,но если бы не было так предсказуемо))
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:42

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

...трохи не в тему(та коли це мене стримувало? :mrgreen:) радив би панству глянути в правому боці "топ відповідей" - 1-ше і 3-тє місце! - і не тільки глянути, а й прочитати і........ "почати з себе"! :wink:
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 22 тра, 2018 22:00, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:51

  Surfer написав:Кстати тоже о зарубежной недвижимости - пусть ты инвестировал сотни миллионов в страну , делал клуб неоднократным чемпионом , обладателем кубка, имеешь недвиги в британии на сотни миллионов, но в один прекрасный момент у тебя могут возникнуть проблеммы с вьездом в страну и соответственно пользованием всем нажитым "непосильным трудом", и не факт что большинству таких "инвесторов" удасться доказать "чистоту" происхождения средств :

Британия отказала в продлении визы российскому олигарху Абрамовичу

https://фром-юа.com/news/445266-britaniya-otkazala-v-prodlenii-vizi-rossiiskomu-oligarhu-abramovichu.html

Поэтому-колличество денег не сможет никогда сделать человека свободным.
По настоящему свободными себя чуствуют только одна категория людей.
Хотя есть еще много ложных.
1-бомжи,алгоголики и наркоманы-ложная свобода до дозы.
2-работники на кого-то и чпэшники-на ранг выше от первой категории,но не далеко ушедшие от нее.
3-люди творческие,почти нет таких-все выехали или опосредованно относятся к первым двум категориям.
4-те,кто решили,что они цари,но при раскладе оказывается,что есть 5-е.
5.Цари-те,кто здесь уже 25 лет меняется мастью.
А по настоящему свободны только фрилансеры,айтишники и стоматологи,пока руки целы и ум не пропили)))
Это не касается Украины-это так везде-просто в каждой стране пропорции "свободных долярчиков" смещаются,учитывая всю диаграмму вышепересисленного.
Поэтому или ты счастлив сегодня здесь и сейчас или ты никогда этого не сможешь понять.
Поэтому сиымл ни в дыньке,йогурте и комфорте недвижимости где-либо!
Смысл даже не в стоимости.
Сиысл для каждого человека свой и определяется одним-гармонией с самим собой.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:31

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Trast написав:Сиысл для каждого человека свой и определяется одним-гармонией с самим собой.

....все то так(щастя НЕ в грошах(с) ) але!...
- дуже будете щасливі, якщо в животі бурчить від голоду?
- якщо, не дай Боже, серйозно захворіли Ви, чи ваші родичі, а у Вас банально немає грошей на ліки, чи операцію?
- і т. д.
- всюди, всюди потрібні гроші!

.... і так, за грші, здоров'я - не купиш!(с) але! - "підкупити" його можна!
(той же приклад є/немає грошей на операцію..... - іншими словами: є гроші - ще, може, поживеш(купуєш "шанс" на життя)..... - а нема, все - готуйся на той світ! :roll:)..... навіть "шансу" - не буде!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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