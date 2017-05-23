Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кстати тоже о зарубежной недвижимости - пусть ты инвестировал сотни миллионов в страну , делал клуб неоднократным чемпионом , обладателем кубка, имеешь недвиги в британии на сотни миллионов, но в один прекрасный момент у тебя могут возникнуть проблеммы с вьездом в страну и соответственно пользованием всем нажитым "непосильным трудом", и не факт что большинству таких "инвесторов" удасться доказать "чистоту" происхождения средств :
Британия отказала в продлении визы российскому олигарху Абрамовичу
Эрдоган угрожает рейтингам Турции после обвала госбондов
(Блумберг) -- Почему Турция платит по своему долгу больше, чем Сенегал, несмотря на то, что ее экономика в 60 раз больше, а кредитный рейтинг выше? Для аналитиков ответ прост: эрдоганомика.
Распродажа турецких облигаций ускорилась после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Блумберг на прошлой неделе возложил вину за рост инфляции на высокие процентные ставки, а также сказал, что намерен добиваться большего влияния на решения по денежно-кредитной политике после выборов 24 июня. "Замечания президента о центробанке стали последним гвоздем в крышке гроба, - сказал Окан Акин, кредитный аналитик AllianceBernstein в Лондоне. - Рынок оценивает рейтинг Турции на одну "В". Турецкие облигации и так уже какое-то время торговались на две ступени ниже рейтинга страны, но в последние пару недель активы страны в негативном ключе разошлись с другими развивающимися рынками ".
Surfer написав:Кстати тоже о зарубежной недвижимости - пусть ты инвестировал сотни миллионов в страну , делал клуб неоднократным чемпионом , обладателем кубка, имеешь недвиги в британии на сотни миллионов, но в один прекрасный момент у тебя могут возникнуть проблеммы с вьездом в страну и соответственно пользованием всем нажитым "непосильным трудом", и не факт что большинству таких "инвесторов" удасться доказать "чистоту" происхождения средств :
Британия отказала в продлении визы российскому олигарху Абрамовичу
Поэтому-колличество денег не сможет никогда сделать человека свободным. По настоящему свободными себя чуствуют только одна категория людей. Хотя есть еще много ложных. 1-бомжи,алгоголики и наркоманы-ложная свобода до дозы. 2-работники на кого-то и чпэшники-на ранг выше от первой категории,но не далеко ушедшие от нее. 3-люди творческие,почти нет таких-все выехали или опосредованно относятся к первым двум категориям. 4-те,кто решили,что они цари,но при раскладе оказывается,что есть 5-е. 5.Цари-те,кто здесь уже 25 лет меняется мастью. А по настоящему свободны только фрилансеры,айтишники и стоматологи,пока руки целы и ум не пропили))) Это не касается Украины-это так везде-просто в каждой стране пропорции "свободных долярчиков" смещаются,учитывая всю диаграмму вышепересисленного. Поэтому или ты счастлив сегодня здесь и сейчас или ты никогда этого не сможешь понять. Поэтому сиымл ни в дыньке,йогурте и комфорте недвижимости где-либо! Смысл даже не в стоимости. Сиысл для каждого человека свой и определяется одним-гармонией с самим собой.
Trast написав:Сиысл для каждого человека свой и определяется одним-гармонией с самим собой.
....все то так(щастя НЕ в грошах(с) ) але!... - дуже будете щасливі, якщо в животі бурчить від голоду? - якщо, не дай Боже, серйозно захворіли Ви, чи ваші родичі, а у Вас банально немає грошей на ліки, чи операцію? - і т. д. - всюди, всюди потрібні гроші!
.... і так, за грші, здоров'я - не купиш!(с) але! - "підкупити" його можна! (той же приклад є/немає грошей на операцію..... - іншими словами: є гроші - ще, може, поживеш(купуєш "шанс" на життя)..... - а нема, все - готуйся на той світ! )..... навіть "шансу" - не буде!!!