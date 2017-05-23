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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 тра, 2018 17:03
Ясно з тобою траст! Ти клон якоїсь "учьотки"! І тикай своїй жінці, якщо вона в тебе є, або, накрайняк, тикай в мишачу нору!))
Я підняв болючу тему про діток, які не завжди мають, навіть, шанс на життя!!!
....але тобі, ушльопку-провокатору, цього не зрозуміти!
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Долярчик
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Додано: Сер 23 тра, 2018 17:05
Долярчик написав:
Ясно з тобою траст! Ти клон якоїсь "учьотки"! І тикай своїй жінці, якщо вона в тебе є, або, накрайняк, тикай в мишачу нору!))
Я підняв болючу тему про діток, які не завжди мають, навіть, шанс на життя!!!
....але тобі, ушльопку-провокатору, цього не зрозуміти!
Ха-ха!
В Ольгино,что детей не спасают?
Сочувствую,правда!
А у нас представляешь?
Детей спасают.
Кстати,а зачем ты тут поднял на этой ветке тему детей и операций?
Провокатор чистой воды!
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