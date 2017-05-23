RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Ясно з тобою траст! Ти клон якоїсь "учьотки"! І тикай своїй жінці, якщо вона в тебе є, або, накрайняк, тикай в мишачу нору!))

Я підняв болючу тему про діток, які не завжди мають, навіть, шанс на життя!!!

....але тобі, ушльопку-провокатору, цього не зрозуміти!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4081
З нами з: 19.10.15
Подякував: 138 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:05

  Долярчик написав:Ясно з тобою траст! Ти клон якоїсь "учьотки"! І тикай своїй жінці, якщо вона в тебе є, або, накрайняк, тикай в мишачу нору!))

Я підняв болючу тему про діток, які не завжди мають, навіть, шанс на життя!!!

....але тобі, ушльопку-провокатору, цього не зрозуміти!

Ха-ха!
В Ольгино,что детей не спасают?
Сочувствую,правда!
А у нас представляешь?
Детей спасают.
Кстати,а зачем ты тут поднял на этой ветке тему детей и операций?
Провокатор чистой воды!
Trast
 
Повідомлень: 40
З нами з: 10.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 113114115116
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 228, 229, 230
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2294 167373
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 20:18
stepler
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2808 395287
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 кві, 2018 19:58
Долярчик
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 17366
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.