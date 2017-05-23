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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Ясно з тобою траст! Ти клон якоїсь "учьотки"! І тикай своїй жінці, якщо вона в тебе є, або, накрайняк, тикай в мишачу нору!))

Я підняв болючу тему про діток, які не завжди мають, навіть, шанс на життя!!!

....але тобі, ушльопку-провокатору, цього не зрозуміти!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:05

  Долярчик написав:Ясно з тобою траст! Ти клон якоїсь "учьотки"! І тикай своїй жінці, якщо вона в тебе є, або, накрайняк, тикай в мишачу нору!))

Я підняв болючу тему про діток, які не завжди мають, навіть, шанс на життя!!!

....але тобі, ушльопку-провокатору, цього не зрозуміти!

Ха-ха!
В Ольгино,что детей не спасают?
Сочувствую,правда!
А у нас представляешь?
Детей спасают.
Кстати,а зачем ты тут поднял на этой ветке тему детей и операций?
Провокатор чистой воды!
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 18:56

Долярчикові цього літа таки доведеться "відтягнутися" у відпусці на рідній Херсонщині або у тазику з криничною водою біля власного помешкання, яке ремонтується.
https://ubr.ua/leisure/travel/tsena-mor ... v--3870427
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:32

Trast Так, так - зараз модно, будь-що, кричати: ольгінець, ватник, агент кремля :mrgreen: що я ще забув? :mrgreen:

#пєшиіщо!# :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:39

  ihorkyiv написав:Долярчикові цього літа таки доведеться "відтягнутися" у відпусці на рідній Херсонщині або у тазику з криничною водою біля власного помешкання, яке ремонтується.
https://ubr.ua/leisure/travel/tsena-mor ... v--3870427

Чому рідна? - тільки другий раз там планую побувати(у Лазурному)

... а про підвищення цін на готелі, - то зразу було легко здогадатись, як тільки заборонили короткотривалу приватну оренду квартир!
...тільки, одне дивно - це якось вони зробили не по-турецьки, а по-українськи! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:04

  Долярчик написав:
  ihorkyiv написав:Долярчикові цього літа таки доведеться "відтягнутися" у відпусці на рідній Херсонщині або у тазику з криничною водою біля власного помешкання, яке ремонтується.
https://ubr.ua/leisure/travel/tsena-mor ... v--3870427

Чому рідна? - тільки другий раз там планую побувати(у Лазурному)

... а про підвищення цін на готелі, - то зразу було легко здогадатись, як тільки заборонили короткотривалу приватну оренду квартир!
...тільки, одне дивно - це якось вони зробили не по-турецьки, а по-українськи! :mrgreen:


Херсонщина рідна, бо українська. Але щодо вас перепрошую. Забув, що ваша батьківщина - Ольгіно Лєнінградскай області. І до чого тут заборонена нетривала оренда помешкань до вартості туристичних турів до Туреччини ?? Це два різних сегмента з мінімальним впливом один на одного. Кількість "готельників" у тисячі разів перевищує кількість орендарів-туристів.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:28

Слава Україні! Смерть москалям-клонам!

У нас, на Львівщині, коли кажуть "рідний край", чи щось подібне, то мають на увазі місце, де народився!

....але, бачу, Сінус наклонував учьоток!

...навіть, якось нецікаво спілкуватись з свіжоспечиними(які мають пару місяців від реєстрації) учьоток! :mrgreen: до того ж, мали тільки декілька повідомлень, а тут раптом така активність проявилась! :mrgreen:

...почекаю Я на більш крупнішшу рибину...... - може буде веселішше! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:30

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

все, з новоспечиними клонами - не цікаво!
....головного - мені в студію! :lol: :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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