Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Чому рідна? - тільки другий раз там планую побувати(у Лазурному)
... а про підвищення цін на готелі, - то зразу було легко здогадатись, як тільки заборонили короткотривалу приватну оренду квартир! ...тільки, одне дивно - це якось вони зробили не по-турецьки, а по-українськи!
Чому рідна? - тільки другий раз там планую побувати(у Лазурному)
... а про підвищення цін на готелі, - то зразу було легко здогадатись, як тільки заборонили короткотривалу приватну оренду квартир! ...тільки, одне дивно - це якось вони зробили не по-турецьки, а по-українськи!
Херсонщина рідна, бо українська. Але щодо вас перепрошую. Забув, що ваша батьківщина - Ольгіно Лєнінградскай області. І до чого тут заборонена нетривала оренда помешкань до вартості туристичних турів до Туреччини ?? Це два різних сегмента з мінімальним впливом один на одного. Кількість "готельників" у тисячі разів перевищує кількість орендарів-туристів.