Додано: Сер 23 тра, 2018 21:12

30 гривен за бакс,

17 февраля у него на фоне полного падения глупого замысла поехала крыша.

дальше читать не буду

ihorkyiv написав: Чудовий день. Одного брехунця таки завалили. Сто вісім сторінок суцільного посміховиська. Прощавай, довговухий троле !!! Ще десь сусідніми гілками стрибає троленятко Долярчик. Тримайте порох сухим. Чудовий день. Одного брехунця таки завалили. Сто вісім сторінок суцільного посміховиська. Прощавай, довговухий троле !!! Ще десь сусідніми гілками стрибає троленятко Долярчик. Тримайте порох сухим.

вмію рахувати

у вас все дуже дуже дуже дуже погано.

Реально каждый раз вспоминал добрым словом.

Неделю не заходил - и не хотелось.Все время думал, что бы это значило... что не хочется...Ожидал увидеть гадости, ну там пару постов... Ведь люди - это видно - абсолютно не в адеквате и.. но такихОсобенно у явно не нормального синуса.Я реально был выложил целый роман о его падении - потом удалил - человек накупился в октябре 2017 баксов под самую завязку - ограбив жену и детей - и хотел слить землякам-харьковчанам попосле этого - свалить в Киев - купить квартиру - но вы же знаете - шизофреники мечтают, а доллар действует.Начался поток гадостей.Я удивляюсь модераторам -Нормально?Ведь у человека поехала крыша на фоне того, что не смог сбыть своим соседям баксы в феврале по, как запланировал - это все есть на этом форуме.Ребята, я уже лет 30 не стоял перед очком сельского дощатого туалета.Ощущение, что сегодня зашел и постоял.Что же вы не умеете считать?Что же это вы -- парня из Львова - называете моим клоном?Что же это вы его называете учеткой из Санкт-Петербурга???Я уже кричу: АУ! Люди! Проснетсь! Форум затопило дерьмом.Вы же знаете: я пишу ТОЛЬКО с IP-дреса своей квартиры в Анталии, а он пишет из Львова - зачем такая ложь???ОДНОВРЕМЕННО СКАЖУ СПАСИБО тем, кто воспринял простое без подвохов жизнеописание мое адекватно.Есть еще порох в мозгах у людей.Не все сошли с ума и превратились в дерьмо.ДУМАЙТЕ С КЕМ РЯДОМ ВЫ ЖИВЕТЕ. Мне лично становится страшно.Прочитал только пару страниц -- откровенно ПРОТИВНО.ПРОТИВНО.Что понравилось, как свидетельство отсутствия серого вещества вообще; то есть мозги отсутствуют напрочь, смыло в унитаз, берите туалетную бумагу и побольше:Пан Долярчик, тримайтеся!Просто у Вас немає іншого виходу.В мене, слава Богу, і був і є... Я робив, і роблю все дуже дуже дуже вірно.Заранее скажу:Просто тому, щота діти - слава Богу - адекватні.Хай Бог милує,Хлопці: лікуйтеся,Це вже діагноз.Для модератора: всі сторінки після 16 травня НЕ ЧИТАВ, бо стільки бруду та інсінуацій мій мозок не може переварити.Дивуюся вашим здібностям читати все це лайно.Благодаря "" за очень хорошую помощь мне по обмену валют в то время, когда я занимался бизнесом в Днепре.Даже скажу: спасибо! Я был реально хорошим и послушным клиентом. Ну,знает клиентом кого... А я не скажу...Спасибо!