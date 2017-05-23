Ха-ха!
В Ольгино,что детей не спасают?
Сочувствую,правда!
А у нас представляешь?
Детей спасают.
Кстати,а зачем ты тут поднял на этой ветке тему детей и операций?
Провокатор чистой воды!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 тра, 2018 17:05
Ха-ха!
В Ольгино,что детей не спасают?
Сочувствую,правда!
А у нас представляешь?
Детей спасают.
Кстати,а зачем ты тут поднял на этой ветке тему детей и операций?
Провокатор чистой воды!
Додано: Сер 23 тра, 2018 18:56
Долярчикові цього літа таки доведеться "відтягнутися" у відпусці на рідній Херсонщині або у тазику з криничною водою біля власного помешкання, яке ремонтується.
Додано: Сер 23 тра, 2018 19:32
Trast Так, так - зараз модно, будь-що, кричати: ольгінець, ватник, агент кремля що я ще забув?
#пєшиіщо!#
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 23 тра, 2018 19:39
Чому рідна? - тільки другий раз там планую побувати(у Лазурному)
... а про підвищення цін на готелі, - то зразу було легко здогадатись, як тільки заборонили короткотривалу приватну оренду квартир!
...тільки, одне дивно - це якось вони зробили не по-турецьки, а по-українськи!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:04
Херсонщина рідна, бо українська. Але щодо вас перепрошую. Забув, що ваша батьківщина - Ольгіно Лєнінградскай області. І до чого тут заборонена нетривала оренда помешкань до вартості туристичних турів до Туреччини ?? Це два різних сегмента з мінімальним впливом один на одного. Кількість "готельників" у тисячі разів перевищує кількість орендарів-туристів.
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:28
Слава Україні! Смерть москалям-клонам!
У нас, на Львівщині, коли кажуть "рідний край", чи щось подібне, то мають на увазі місце, де народився!
....але, бачу, Сінус наклонував учьоток!
...навіть, якось нецікаво спілкуватись з свіжоспечиними(які мають пару місяців від реєстрації) учьоток! до того ж, мали тільки декілька повідомлень, а тут раптом така активність проявилась!
...почекаю Я на більш крупнішшу рибину...... - може буде веселішше!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:30
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
все, з новоспечиними клонами - не цікаво!
....головного - мені в студію!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:45
а куди запропали турчинські яничари?
+50грн !
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Додано: Сер 23 тра, 2018 20:59
Уймись, надоел.
US
Додано: Сер 23 тра, 2018 21:12
Я ПРОСТО НАСЛАЖДАЮСЬ.
Неделю не заходил - и не хотелось.
Все время думал, что бы это значило... что не хочется...
Ожидал увидеть гадости, ну там пару постов... Ведь люди - это видно - абсолютно не в адеквате и ничего путного не в состоянии написать... но таких ГЛУПОСТЕЙ и ПОТОКА лжи реально не ожидал.
РЕБЯТА! У ВАС ВСЕ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ПЛОХО.
Особенно у явно не нормального синуса.
Я реально был выложил целый роман о его падении - потом удалил - человек накупился в октябре 2017 баксов под самую завязку - ограбив жену и детей - и хотел слить землякам-харьковчанам по 30 гривен за бакс, после этого - свалить в Киев - купить квартиру - но вы же знаете - шизофреники мечтают, а доллар действует.
17 февраля у него на фоне полного падения глупого замысла поехала крыша.
Начался поток гадостей.
Я удивляюсь модераторам - человек из почти 400-х постов написал 359 постов гадостей про меня - и это нормально???
Нормально?
Ведь у человека поехала крыша на фоне того, что не смог сбыть своим соседям баксы в феврале по 30, как запланировал - это все есть на этом форуме.
Ребята, я уже лет 30 не стоял перед очком сельского дощатого туалета.
Ощущение, что сегодня зашел и постоял.
Что же у Вас так плохо то все?
Что же вы не умеете считать?
Что же это вы - Долярчика - парня из Львова - называете моим клоном?
Что же это вы его называете учеткой из Санкт-Петербурга???
Я уже кричу: АУ! Люди! Проснетсь! Форум затопило дерьмом.
Вы же знаете: я пишу ТОЛЬКО с IP-дреса своей квартиры в Анталии, а он пишет из Львова - зачем такая ложь???
ОДНОВРЕМЕННО СКАЖУ СПАСИБО тем, кто воспринял простое без подвохов жизнеописание мое адекватно.
Есть еще порох в мозгах у людей.
Не все сошли с ума и превратились в дерьмо.
ДУМАЙТЕ С КЕМ РЯДОМ ВЫ ЖИВЕТЕ. Мне лично становится страшно.
Прочитал только пару страниц - дальше читать не буду - откровенно ПРОТИВНО.
ПРОТИВНО.
Что понравилось, как свидетельство отсутствия серого вещества вообще; то есть мозги отсутствуют напрочь, смыло в унитаз, берите туалетную бумагу и побольше:
P.S. Пан Долярчик, тримайтеся!
Просто у Вас немає іншого виходу.
В мене, слава Богу, і був і є... Я робив, і роблю все дуже дуже дуже вірно.
Заранее скажу: Слава тебе, Господи, что я неделю сюда не заходил. Слава тебе, Господи! Перекрещусь.
Для адекватного читача: в мене реально все супер. Просто тому, що вмію рахувати та діти - слава Богу - адекватні.
Перехрещуся.
Хай Бог милує, наче із калюжі гнилої води напився...
Хлопці: лікуйтеся, у вас все дуже дуже дуже дуже погано.
Це вже діагноз.
Для модератора: всі сторінки після 16 травня НЕ ЧИТАВ, бо стільки бруду та інсінуацій мій мозок не може переварити.
Дивуюся вашим здібностям читати все це лайно.
Благодаря "дядю Сашу" за очень хорошую помощь мне по обмену валют в то время, когда я занимался бизнесом в Днепре.
Реально каждый раз вспоминал добрым словом.
Даже скажу: спасибо! Я был реально хорошим и послушным клиентом. Ну, дядя Саша знает клиентом кого... А я не скажу...
Спасибо!
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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