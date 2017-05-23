RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 114115116117
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:15

Криміналісти стверджують, що злочинці завжди повертаються на місце злочину. Тож вискочило вухасте троленятко, як Пилип з конопель, на поле, де довгий час сіяло отруйну брехню. Декілька сторінок тому один з форумних колег зазначив, що автор теми - у запої і неодмінно з’явиться, протверезівши. Це твердження викликАло скепсис, оскільки здавалося, що у Акурта залишилося хоч трохи чоловічих рис, хоч нашарування честі, що його слово має хоч якусь вагу, . Марні сподівання. Виявилося, що Акурт гримнув дверима лише, щоб зовні пукнути й одразу повернутися з усіма наслідками задухи від отруйного амбре. Нагадаю ще один вислів; "Йдучи - йди". Тематичне приміщення ми провітримо самі.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 26
З нами з: 01.05.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:40

Капельница.
Горячий укол.
Клизма.
Много много таблеток элениума. Тазепам.
Может, и поможет... Хотя вряд ли...

Более 100 000 просмотров созданной мною ветки.
Я ее создал просто для того, чтобы описать, как и куда можно вложить деньги, вложить с умом.
Я описывал, как это сделал я. И как мне реально хорошо.

Вы же видите по этой ветке и по последнему посту, что рядом с Вами по улице ходят неакдеваты и извращенцы.
Только зарегелись СПЕЦИАЛЬНО - посмотрите на дату регистрации извращенца "игоркив" -, чтобы дерьмом поливать все вокруг.
Думайте.
При входе в медицинский кабинет, в учреждение, в школу, первым делом задавайте себе вопрос:
"Это не синус ли сидит перед вами за столом типа директора или врача? Это не игоркив ли?"
Я рад, что помог вам всем выловить и высветлить извращенцев.
Выхожу из аккаунта счастливый.
Счастливый еще и потому, что - слава Богу - не все читал; не весь этот поток гадостей и лжи.
Надеюсь сейчас помыть руки с "дустовым мылом", продезинфицировать чем-то из пластиковой бутылки в аптечке и больше не прикасаться к этой помойной яме.
Ужас вообще-то... Мрак... Гниль... Дерьмо...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2386
З нами з: 12.02.09
Подякував: 262 раз.
Подякували: 388 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 114115116117
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 228, 229, 230
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2296 167487
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 22:47
Львівський БатяР
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2808 395352
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 кві, 2018 19:58
Долярчик
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 17367
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.