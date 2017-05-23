Додано: Сер 23 тра, 2018 22:40

Капельница.

Горячий укол.

Клизма.

Много много таблеток элениума. Тазепам.

Может, и поможет... Хотя вряд ли...



Более 100 000 просмотров созданной мною ветки.

Я ее создал просто для того, чтобы описать, как и куда можно вложить деньги, вложить с умом.

Я описывал, как это сделал я. И как мне реально хорошо.



Вы же видите по этой ветке и по последнему посту, что рядом с Вами по улице ходят неакдеваты и извращенцы.

Только зарегелись СПЕЦИАЛЬНО - посмотрите на дату регистрации извращенца "игоркив" -, чтобы дерьмом поливать все вокруг.

Думайте.

При входе в медицинский кабинет, в учреждение, в школу, первым делом задавайте себе вопрос:

"Это не синус ли сидит перед вами за столом типа директора или врача? Это не игоркив ли?"

Я рад, что помог вам всем выловить и высветлить извращенцев.

Выхожу из аккаунта счастливый.

Счастливый еще и потому, что - слава Богу - не все читал; не весь этот поток гадостей и лжи.

Надеюсь сейчас помыть руки с "дустовым мылом", продезинфицировать чем-то из пластиковой бутылки в аптечке и больше не прикасаться к этой помойной яме.

Ужас вообще-то... Мрак... Гниль... Дерьмо...

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"