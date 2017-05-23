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Додано: Сер 23 тра, 2018 22:15
Криміналісти стверджують, що злочинці завжди повертаються на місце злочину. Тож вискочило вухасте троленятко, як Пилип з конопель, на поле, де довгий час сіяло отруйну брехню. Декілька сторінок тому один з форумних колег зазначив, що автор теми - у запої і неодмінно з’явиться, протверезівши. Це твердження викликАло скепсис, оскільки здавалося, що у Акурта залишилося хоч трохи чоловічих рис, хоч нашарування честі, що його слово має хоч якусь вагу, . Марні сподівання. Виявилося, що Акурт гримнув дверима лише, щоб зовні пукнути й одразу повернутися з усіма наслідками задухи від отруйного амбре. Нагадаю ще один вислів; "Йдучи - йди". Тематичне приміщення ми провітримо самі.
Додано: Сер 23 тра, 2018 22:40
Капельница.
Горячий укол.
Клизма.
Много много таблеток элениума. Тазепам.
Может, и поможет... Хотя вряд ли...
Более 100 000 просмотров созданной мною ветки.
Я ее создал просто для того, чтобы описать, как и куда можно вложить деньги, вложить с умом.
Я описывал, как это сделал я. И как мне реально хорошо.
Вы же видите по этой ветке и по последнему посту, что рядом с Вами по улице ходят неакдеваты и извращенцы.
Только зарегелись СПЕЦИАЛЬНО - посмотрите на дату регистрации извращенца "игоркив" -, чтобы дерьмом поливать все вокруг.
Думайте.
При входе в медицинский кабинет, в учреждение, в школу, первым делом задавайте себе вопрос:
"Это не синус ли сидит перед вами за столом типа директора или врача? Это не игоркив ли?"
Я рад, что помог вам всем выловить и высветлить извращенцев.
Выхожу из аккаунта счастливый.
Счастливый еще и потому, что - слава Богу - не все читал; не весь этот поток гадостей и лжи.
Надеюсь сейчас помыть руки с "дустовым мылом", продезинфицировать чем-то из пластиковой бутылки в аптечке и больше не прикасаться к этой помойной яме.
Ужас вообще-то... Мрак... Гниль... Дерьмо...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Чет 24 тра, 2018 07:21
Ви що не бачите, що Я від тих мух відбиваюсь, а не нападаю?!
Уважніше, будь ласка!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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