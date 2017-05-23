Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Капельница. Горячий укол. Клизма. Много много таблеток элениума. Тазепам. Может, и поможет... Хотя вряд ли...
Более 100 000 просмотров созданной мною ветки. Я ее создал просто для того, чтобы описать, как и куда можно вложить деньги, вложить с умом. Я описывал, как это сделал я. И как мне реально хорошо.
Вы же видите по этой ветке и по последнему посту, что рядом с Вами по улице ходят неакдеваты и извращенцы. Только зарегелись СПЕЦИАЛЬНО - посмотрите на дату регистрации извращенца "игоркив" -, чтобы дерьмом поливать все вокруг. Думайте. При входе в медицинский кабинет, в учреждение, в школу, первым делом задавайте себе вопрос: "Это не синус ли сидит перед вами за столом типа директора или врача? Это не игоркив ли?" Я рад, что помог вам всем выловить и высветлить извращенцев. Выхожу из аккаунта счастливый. Счастливый еще и потому, что - слава Богу - не все читал; не весь этот поток гадостей и лжи. Надеюсь сейчас помыть руки с "дустовым мылом", продезинфицировать чем-то из пластиковой бутылки в аптечке и больше не прикасаться к этой помойной яме. Ужас вообще-то... Мрак... Гниль... Дерьмо...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
народ, все что нужно понимать по итогам 100 страниц ветки- турецкую недвигу, которую вам напарит пан акурт, потом продадите в лучшем случаи за 70%.... мой совет, арендуйте, 2+1 долгосрочно легко снять за 300 уе... а если вам надо жить 2-3 месяца в году, то оно вам тем более не надо