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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 114115116117
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:40

Капельница.
Горячий укол.
Клизма.
Много много таблеток элениума. Тазепам.
Может, и поможет... Хотя вряд ли...

Более 100 000 просмотров созданной мною ветки.
Я ее создал просто для того, чтобы описать, как и куда можно вложить деньги, вложить с умом.
Я описывал, как это сделал я. И как мне реально хорошо.

Вы же видите по этой ветке и по последнему посту, что рядом с Вами по улице ходят неакдеваты и извращенцы.
Только зарегелись СПЕЦИАЛЬНО - посмотрите на дату регистрации извращенца "игоркив" -, чтобы дерьмом поливать все вокруг.
Думайте.
При входе в медицинский кабинет, в учреждение, в школу, первым делом задавайте себе вопрос:
"Это не синус ли сидит перед вами за столом типа директора или врача? Это не игоркив ли?"
Я рад, что помог вам всем выловить и высветлить извращенцев.
Выхожу из аккаунта счастливый.
Счастливый еще и потому, что - слава Богу - не все читал; не весь этот поток гадостей и лжи.
Надеюсь сейчас помыть руки с "дустовым мылом", продезинфицировать чем-то из пластиковой бутылки в аптечке и больше не прикасаться к этой помойной яме.
Ужас вообще-то... Мрак... Гниль... Дерьмо...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 07:21

  дядя Caша написав:
  Долярчик написав:Trast Так, так - зараз модно, будь-що, кричати: ольгінець, ватник, агент кремля :mrgreen: що я ще забув? :mrgreen:

#пєшиіщо!# :mrgreen:


Уймись, надоел. :mrgreen:

US

Ви що не бачите, що Я від тих мух відбиваюсь, а не нападаю?!

Уважніше, будь ласка!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:55

народ, все что нужно понимать по итогам 100 страниц ветки- турецкую недвигу, которую вам напарит пан акурт, потом продадите в лучшем случаи за 70%.... мой совет, арендуйте, 2+1 долгосрочно легко снять за 300 уе... а если вам надо жить 2-3 месяца в году, то оно вам тем более не надо
DmitryK
 
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