Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Капельница. Горячий укол. Клизма. Много много таблеток элениума. Тазепам. Может, и поможет... Хотя вряд ли...
Более 100 000 просмотров созданной мною ветки. Я ее создал просто для того, чтобы описать, как и куда можно вложить деньги, вложить с умом. Я описывал, как это сделал я. И как мне реально хорошо.
Вы же видите по этой ветке и по последнему посту, что рядом с Вами по улице ходят неакдеваты и извращенцы. Только зарегелись СПЕЦИАЛЬНО - посмотрите на дату регистрации извращенца "игоркив" -, чтобы дерьмом поливать все вокруг. Думайте. При входе в медицинский кабинет, в учреждение, в школу, первым делом задавайте себе вопрос: "Это не синус ли сидит перед вами за столом типа директора или врача? Это не игоркив ли?" Я рад, что помог вам всем выловить и высветлить извращенцев. Выхожу из аккаунта счастливый. Счастливый еще и потому, что - слава Богу - не все читал; не весь этот поток гадостей и лжи. Надеюсь сейчас помыть руки с "дустовым мылом", продезинфицировать чем-то из пластиковой бутылки в аптечке и больше не прикасаться к этой помойной яме. Ужас вообще-то... Мрак... Гниль... Дерьмо...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
народ, все что нужно понимать по итогам 100 страниц ветки- турецкую недвигу, которую вам напарит пан акурт, потом продадите в лучшем случаи за 70%.... мой совет, арендуйте, 2+1 долгосрочно легко снять за 300 уе... а если вам надо жить 2-3 месяца в году, то оно вам тем более не надо
DmitryK написав:народ, все что нужно понимать по итогам 100 страниц ветки- турецкую недвигу, которую вам напарит пан акурт, потом продадите в лучшем случаи за 70%.... мой совет, арендуйте, 2+1 долгосрочно легко снять за 300 уе... а если вам надо жить 2-3 месяца в году, то оно вам тем более не надо
70% много - там влет гораздо больший , если не найти какого нибудь лоха например на этом сайте. С учетом того что турецкий рынок недвиги серьезно проседает - вернуть даже вложенное не представляется возможным. А с учетом того что недвигу нельзя сдать в аренду - то никакая это не инвистиция, как парит акурт. Это влет.
И ко всем картинкам с ценами на местные кабачки нужно добавлять минимум 50 000 реальных денег , на которые влетел этот недолугий.
Теперь о лире. Некоторое время тому назад бестолковый втирал про турецкие депо где "устроился" не менее плотно. Смотрим на эту красоту :
Таким образом этот горе-"инвестор" влетел по всем фронтам. Лох как говорится это судьба. Его попытки найти здесь кого то кому он впарит турецкую недвигу , чтобы хоть как то компенсировать влет, который он тут так отчаянно пытался выдать за "удачную" инвестицию надеюсь так же потерпит фиаско.
Долярчик написав:У нас, на Львівщині, коли кажуть "рідний край", чи щось подібне, то мають на увазі місце, де народився!
....але, бачу, Сінус наклонував учьоток!
...навіть, якось нецікаво спілкуватись з свіжоспечиними(які мають пару місяців від реєстрації) учьоток! до того ж, мали тільки декілька повідомлень, а тут раптом така активність проявилась!
...почекаю Я на більш крупнішшу рибину...... - може буде веселішше!
У меня нет клонов! Я больше читатель,чем писатель! Я читаю ,делаю выводы и передаю анализ! Акурт! Ну был бы Зиберт, это не важно, просто не смог пройти мимо мракобесия и не прошёл, конечно,мог бы наплевать на мракобесие Долярчика и Акурта, но не смог,воспитан иначе! Поэтому и писал в этой ветке! Что касается закидонов Акурта насчёт валюты, которую я якобы хотел скинуть по 30+, то это не правда,валюту не покупаю вообще и в феврале курс действительно должен был бы быть 30+,но то,что у нас нет экономики-какие ко мне вопросы? Что касается учеток, которые меня поддерживают-думаю,как всегда модераторы играются, но я тут ни причем! У меня нет клонов и никогда не было!
Я даже знаю, кто играется, но ведь тема не об этом!?
Востаннє редагувалось sinus в Чет 24 тра, 2018 17:30, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Капельница. Горячий укол. Клизма. Много много таблеток элениума. Тазепам. Может, и поможет... Хотя вряд ли...
Более 100 000 просмотров созданной мною ветки. Я ее создал просто для того, чтобы описать, как и куда можно вложить деньги, вложить с умом. Я описывал, как это сделал я. И как мне реально хорошо.
Вы же видите по этой ветке и по последнему посту, что рядом с Вами по улице ходят неакдеваты и извращенцы. Только зарегелись СПЕЦИАЛЬНО - посмотрите на дату регистрации извращенца "игоркив" -, чтобы дерьмом поливать все вокруг. Думайте. При входе в медицинский кабинет, в учреждение, в школу, первым делом задавайте себе вопрос: "Это не синус ли сидит перед вами за столом типа директора или врача? Это не игоркив ли?" Я рад, что помог вам всем выловить и высветлить извращенцев. Выхожу из аккаунта счастливый. Счастливый еще и потому, что - слава Богу - не все читал; не весь этот поток гадостей и лжи. Надеюсь сейчас помыть руки с "дустовым мылом", продезинфицировать чем-то из пластиковой бутылки в аптечке и больше не прикасаться к этой помойной яме. Ужас вообще-то... Мрак... Гниль... Дерьмо...
Тебя не правильно лечат! На 20 страниц этой темы ты расписал свое лечение, а оно не правильное-поэтому у тебя и результатов нет!
DmitryK написав:народ, все что нужно понимать по итогам 100 страниц ветки- турецкую недвигу, которую вам напарит пан акурт, потом продадите в лучшем случаи за 70%.... мой совет, арендуйте, 2+1 долгосрочно легко снять за 300 уе... а если вам надо жить 2-3 месяца в году, то оно вам тем более не надо
Я об этом с первой страницы писал,но ....Прилетали мухи и консервы и быстро уводили от этой темы! Как это происходило еще можно увидеть,хоть и в обрезанном варианте пролистав эту тему с первой страницы!