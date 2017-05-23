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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:52

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  sinus написав:Что касается учеток, которые меня поддерживают-думаю,как всегда модераторы играются, но я тут ни причем!

Я даже знаю, кто играется, но ведь тема не об этом!?

ха-ха, смішно! А докази? - докази - де? Без доказів - це пусті балачки!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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