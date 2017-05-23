|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:52
sinus написав:
Что касается учеток, которые меня поддерживают-думаю,как всегда модераторы играются
, но я тут ни причем!Я даже знаю, кто играется
, но ведь тема не об этом!?
ха-ха, смішно! А докази? - докази - де? Без доказів - це пусті балачки!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 4089
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2296
|167758
|
|
|2808
|395505
|
|
|95
|17382
|
|