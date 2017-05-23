ха-ха, смішно! А докази? - докази - де? Без доказів - це пусті балачки!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:52
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
ха-ха, смішно! А докази? - докази - де? Без доказів - це пусті балачки!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:30
Всё доказательства у модераторов и администрации форума!
При чем здесь вообще моя личность?
Тема же вроде бы как не об этом!)))
И не о Акурте!
Тогда почему вся ветка выглядела,как личный Блог Акурта-это вопросы не ко мне!
Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:27
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
...невже, це все створено модераторами?
- ну, можливо, деякі гілки так і робляться...... - але ж і деякі, - створені простими пересічними, щоб побалакати про спільні інтереси?
(можливо, пів форума - це "штучні" ніки?)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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