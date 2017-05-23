RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:52

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  sinus написав:Что касается учеток, которые меня поддерживают-думаю,как всегда модераторы играются, но я тут ни причем!

Я даже знаю, кто играется, но ведь тема не об этом!?

ха-ха, смішно! А докази? - докази - де? Без доказів - це пусті балачки!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4095
З нами з: 19.10.15
Подякував: 139 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:30

  Долярчик написав:
  sinus написав:Что касается учеток, которые меня поддерживают-думаю,как всегда модераторы играются, но я тут ни причем!

Я даже знаю, кто играется, но ведь тема не об этом!?

ха-ха, смішно! А докази? - докази - де? Без доказів - це пусті балачки!

Всё доказательства у модераторов и администрации форума!
При чем здесь вообще моя личность?
Тема же вроде бы как не об этом!)))
И не о Акурте!
Тогда почему вся ветка выглядела,как личный Блог Акурта-это вопросы не ко мне!
sinus
 
Повідомлень: 265
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

...невже, це все створено модераторами? :shock:
- ну, можливо, деякі гілки так і робляться...... - але ж і деякі, - створені простими пересічними, щоб побалакати про спільні інтереси?
(можливо, пів форума - це "штучні" ніки?) :shock: :?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4095
З нами з: 19.10.15
Подякував: 139 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:01

Байки про банки і не тільки....

Достатньо цієї інформації щоб зрозуміти що турецьку нерухомість акурта будете ще відбивати довго. А от нашу поливали,а ціни високі,долар низький. Ми явно ближче до Європи ніж Турція. Навіть поляки на закупи почали їздити. А акурт веселий дядько і такий байкар з Анталії)) Любить пудрити мозги,байки про песиків та нереалізовані можливості у житті...
Ethereum
 
Повідомлень: 77
З нами з: 11.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Trast написав:Азов,Бердянская коса -месяц отдыха на четверых с питанием,но без спиртных напитков-равен неделе в Турции,но со спиртными напитками.)))Выбор за вами!


Азов и тп. там очень жарко - климат не очень. А Лазурное- там наверное хорошо?
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4371
З нами з: 07.05.11
Подякував: 642 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:11

  Долярчик написав:
  Trast написав:Сиысл для каждого человека свой и определяется одним-гармонией с самим собой.

....все то так(щастя НЕ в грошах(с) ) але!...
- дуже будете щасливі, якщо в животі бурчить від голоду?
- якщо, не дай Боже, серйозно захворіли Ви, чи ваші родичі, а у Вас банально немає грошей на ліки, чи операцію?
- і т. д.
- всюди, всюди потрібні гроші!

.... і так, за грші, здоров'я - не купиш!(с) але! - "підкупити" його можна!
(той же приклад є/немає грошей на операцію..... - іншими словами: є гроші - ще, може, поживеш(купуєш "шанс" на життя)..... - а нема, все - готуйся на той світ! :roll:)..... навіть "шансу" - не буде!!!

Підтримую. Маленькі зручності та приємності - роблять наше сьогодення гарним а майбутнє сонячним . А маленькі незручності та неприємності - роблять наше життя каторгою. :mrgreen:
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4371
З нами з: 07.05.11
Подякував: 642 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:35

  Долярчик написав:...невже, це все створено модераторами? :shock:
- ну, можливо, деякі гілки так і робляться...... - але ж і деякі, - створені простими пересічними, щоб побалакати про спільні інтереси?
(можливо, пів форума - це "штучні" ніки?) :shock: :?

Долярчик! Вы когда нибудь создавали в своей жизни форум?
Ото-то же!
99% всех сообщений создаются модераторами!
Я открыл вам тайну?
Скажу больше на сегодня если на наскрученном форуме есть 10% независимых посетителей.
То это уже считается успехом для форума!
Моя задача заключалась не в этом здесь,а в сегрегации настоящих людей от тех кто на работе!
Когда процент спускается ниже 10, то форум считается не перспективным!
Поэтому Долярчик ты часто Троллишь тех,кто тролит тебя!)))
Причем работодатели у всех разные-в разумел?
sinus
 
Повідомлень: 265
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 115116117118
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 228, 229, 230
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2296 167942
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 22:47
Львівський БатяР
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2808 395655
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 кві, 2018 19:58
Долярчик
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 17403
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.