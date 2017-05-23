ха-ха, смішно! А докази? - докази - де? Без доказів - це пусті балачки!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:52
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
ха-ха, смішно! А докази? - докази - де? Без доказів - це пусті балачки!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:30
Всё доказательства у модераторов и администрации форума!
При чем здесь вообще моя личность?
Тема же вроде бы как не об этом!)))
И не о Акурте!
Тогда почему вся ветка выглядела,как личный Блог Акурта-это вопросы не ко мне!
Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:27
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
...невже, це все створено модераторами?
- ну, можливо, деякі гілки так і робляться...... - але ж і деякі, - створені простими пересічними, щоб побалакати про спільні інтереси?
(можливо, пів форума - це "штучні" ніки?)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:01
Байки про банки і не тільки....
Достатньо цієї інформації щоб зрозуміти що турецьку нерухомість акурта будете ще відбивати довго. А от нашу поливали,а ціни високі,долар низький. Ми явно ближче до Європи ніж Турція. Навіть поляки на закупи почали їздити. А акурт веселий дядько і такий байкар з Анталії)) Любить пудрити мозги,байки про песиків та нереалізовані можливості у житті...
Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:03
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:11
Підтримую. Маленькі зручності та приємності - роблять наше сьогодення гарним а майбутнє сонячним . А маленькі незручності та неприємності - роблять наше життя каторгою.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:35
Долярчик! Вы когда нибудь создавали в своей жизни форум?
Ото-то же!
99% всех сообщений создаются модераторами!
Я открыл вам тайну?
Скажу больше на сегодня если на наскрученном форуме есть 10% независимых посетителей.
То это уже считается успехом для форума!
Моя задача заключалась не в этом здесь,а в сегрегации настоящих людей от тех кто на работе!
Когда процент спускается ниже 10, то форум считается не перспективным!
Поэтому Долярчик ты часто Троллишь тех,кто тролит тебя!)))
Причем работодатели у всех разные-в разумел?
Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:46
Вот,Долярчик! Ты и калинавалера,представь, сотрудники одного к примеру подразделения.
Задача у вас обоих провокация.
В принципе здравомыслящий человек открывает википедию и понимает,что азовский климат целебнее, чем климат Лазурного, но расчёт идет на то,что поверят на слово трём учетками, говорящим одно и то же!
Вот так и работают форумы, Акурт, калинывалеры и Долярчик!
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