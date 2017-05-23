Когда местная валюта девальвирует,девальвирует в цене и местная недвижимость, тут мы все правы,Акурт пытался спихнуть, но не успел!)))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 тра, 2018 17:13
Когда местная валюта девальвирует,девальвирует в цене и местная недвижимость, тут мы все правы,Акурт пытался спихнуть, но не успел!)))
Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:01
Байки про банки і не тільки....
Достатньо цієї інформації щоб зрозуміти що турецьку нерухомість акурта будете ще відбивати довго. А от нашу поливали,а ціни високі,долар низький. Ми явно ближче до Європи ніж Турція. Навіть поляки на закупи почали їздити. А акурт веселий дядько і такий байкар з Анталії)) Любить пудрити мозги,байки про песиків та нереалізовані можливості у житті...
Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:03
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:11
Підтримую. Маленькі зручності та приємності - роблять наше сьогодення гарним а майбутнє сонячним . А маленькі незручності та неприємності - роблять наше життя каторгою.
Додано: Суб 26 тра, 2018 06:25
Нет, это типичный прием от строителей финансовых пирамид.
Вот первый пост:
Вихідні дані:
- я не ріелтор, не олігарх, ні бізнесмен, нічого не крав і не краду, нічого не продаю, і ні від кого нічого не хочу. Просто тому, що я - самодастатня людина. СЬОГОДНІ Я НІДЕ НЕ ПРАЦЮЮ. Ніким. Ні на якій посаді. Але я все життя працював дуже важко і дуже наполегливо.
Я спробую поділитися своїми думками та досвідом тільки з адекватними людьми.
Під адекватними розумію наступне:
- люди здатні думати та робити висновки.
- люде здатні вчитися.
- люде думають про своє майбутнє та про своїх дітей.
Неадекватів прошу цю гілку не відвідувати та нічого не писати.
Здесь и далее на всех 100 страницах так и непонятно на чем все-таки заработал на квартиры под сдачу во Львове уважаемый топикстартер.
Зато он относится к некоему "умному" меньшинству ( это всегда подчеркивают на сборищах финансовых пирамид) и приглашает остальных думающих про будущее своих детей влиться в их ряды.
А после этого начнется самое главное.
Не нужно нигде работать, можно наслаждаться жизнью гуляя с собакой по пляжу и турецкому базару, выезжать когда угодно и куда угодно не будучи связанным никакими деловыми или служебными обязанностями.
Это и будет рай о котором втайне мечтают все приглашенные на собрание пирамиды лохи и который непременно наступит после покупки недвижимости в Турции ибо лучшей страны в мире для гражданина Украины быть не может.
Неужели вы до сих пор не догадались (хотя вам вроде ничего и не продают),что ваши 30 сольдо нужно закопать именно на этом поле чудес?
back in USSR
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