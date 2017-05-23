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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:13

  Stringer написав:Пишут, что курс турецкой лиры рухнул до 5, и что турция на пороге жесточайшего кризиса, а туроператоры говорят что туры в валюте подорожали - как так?

Когда местная валюта девальвирует,девальвирует в цене и местная недвижимость, тут мы все правы,Акурт пытался спихнуть, но не успел!)))
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:01

Байки про банки і не тільки....

Достатньо цієї інформації щоб зрозуміти що турецьку нерухомість акурта будете ще відбивати довго. А от нашу поливали,а ціни високі,долар низький. Ми явно ближче до Європи ніж Турція. Навіть поляки на закупи почали їздити. А акурт веселий дядько і такий байкар з Анталії)) Любить пудрити мозги,байки про песиків та нереалізовані можливості у житті...
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Trast написав:Азов,Бердянская коса -месяц отдыха на четверых с питанием,но без спиртных напитков-равен неделе в Турции,но со спиртными напитками.)))Выбор за вами!


Азов и тп. там очень жарко - климат не очень. А Лазурное- там наверное хорошо?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:11

  Долярчик написав:
  Trast написав:Сиысл для каждого человека свой и определяется одним-гармонией с самим собой.

....все то так(щастя НЕ в грошах(с) ) але!...
- дуже будете щасливі, якщо в животі бурчить від голоду?
- якщо, не дай Боже, серйозно захворіли Ви, чи ваші родичі, а у Вас банально немає грошей на ліки, чи операцію?
- і т. д.
- всюди, всюди потрібні гроші!

.... і так, за грші, здоров'я - не купиш!(с) але! - "підкупити" його можна!
(той же приклад є/немає грошей на операцію..... - іншими словами: є гроші - ще, може, поживеш(купуєш "шанс" на життя)..... - а нема, все - готуйся на той світ! :roll:)..... навіть "шансу" - не буде!!!

Підтримую. Маленькі зручності та приємності - роблять наше сьогодення гарним а майбутнє сонячним . А маленькі незручності та неприємності - роблять наше життя каторгою. :mrgreen:
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 06:25

  Ethereum написав: А акурт веселий дядько і такий байкар з Анталії)) Любить пудрити мозги,байки про песиків та нереалізовані можливості у житті...


Нет, это типичный прием от строителей финансовых пирамид.
Вот первый пост:
Вихідні дані:
- я не ріелтор, не олігарх, ні бізнесмен, нічого не крав і не краду, нічого не продаю, і ні від кого нічого не хочу. Просто тому, що я - самодастатня людина. СЬОГОДНІ Я НІДЕ НЕ ПРАЦЮЮ. Ніким. Ні на якій посаді. Але я все життя працював дуже важко і дуже наполегливо.
Я спробую поділитися своїми думками та досвідом тільки з адекватними людьми.
Під адекватними розумію наступне:
- люди здатні думати та робити висновки.
- люде здатні вчитися.
- люде думають про своє майбутнє та про своїх дітей.
Неадекватів прошу цю гілку не відвідувати та нічого не писати.

Здесь и далее на всех 100 страницах так и непонятно на чем все-таки заработал на квартиры под сдачу во Львове уважаемый топикстартер.
Зато он относится к некоему "умному" меньшинству ( это всегда подчеркивают на сборищах финансовых пирамид) и приглашает остальных думающих про будущее своих детей влиться в их ряды.
А после этого начнется самое главное.
Не нужно нигде работать, можно наслаждаться жизнью гуляя с собакой по пляжу и турецкому базару, выезжать когда угодно и куда угодно не будучи связанным никакими деловыми или служебными обязанностями.
Это и будет рай о котором втайне мечтают все приглашенные на собрание пирамиды лохи и который непременно наступит после покупки недвижимости в Турции ибо лучшей страны в мире для гражданина Украины быть не может.
Неужели вы до сих пор не догадались (хотя вам вроде ничего и не продают),что ваши 30 сольдо нужно закопать именно на этом поле чудес?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 07:29

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  kalinavalera1 написав:Лазурное- там наверное хорошо?

Так, - один мінус - медузи! Їх багато, або дуже багато!( і, рідко коли буває мало) І вони, переважно - великі! Завбільшки з середню і велику тарілку! - з синьовато-фіолетовим, або червоним відтінком! :shock:.....і вони, трохи "жалять"....

Проте, часто зустрічаються дельфіни! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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