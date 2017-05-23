Додано: Суб 26 тра, 2018 06:25

Ethereum написав: А акурт веселий дядько і такий байкар з Анталії)) Любить пудрити мозги,байки про песиків та нереалізовані можливості у житті... А акурт веселий дядько і такий байкар з Анталії)) Любить пудрити мозги,байки про песиків та нереалізовані можливості у житті...

Нет, это типичный прием от строителей финансовых пирамид.Вот первый пост:Вихідні дані:- я не ріелтор, не олігарх, ні бізнесмен, нічого не крав і не краду, нічого не продаю, і ні від кого нічого не хочу. Просто тому, що я - самодастатня людина. СЬОГОДНІ Я НІДЕ НЕ ПРАЦЮЮ. Ніким. Ні на якій посаді. Але я все життя працював дуже важко і дуже наполегливо.Я спробую поділитися своїми думками та досвідом тільки з адекватними людьми.Під адекватними розумію наступне:- люди здатні думати та робити висновки.- люде здатні вчитися.- люде думають про своє майбутнє та про своїх дітей.Неадекватів прошу цю гілку не відвідувати та нічого не писати.Здесь и далее на всех 100 страницах так и непонятно на чем все-таки заработал на квартиры под сдачу во Львове уважаемый топикстартер.Зато он относится к некоему "умному" меньшинству ( это всегда подчеркивают на сборищах финансовых пирамид) и приглашает остальных думающих про будущее своих детей влиться в их ряды.А после этого начнется самое главное.Не нужно нигде работать, можно наслаждаться жизнью гуляя с собакой по пляжу и турецкому базару, выезжать когда угодно и куда угодно не будучи связанным никакими деловыми или служебными обязанностями.Это и будет рай о котором втайне мечтают все приглашенные на собрание пирамиды лохи и который непременно наступит после покупки недвижимости в Турции ибо лучшей страны в мире для гражданина Украины быть не может.Неужели вы до сих пор не догадались (хотя вам вроде ничего и не продают),что ваши 30 сольдо нужно закопать именно на этом поле чудес?