Когда местная валюта девальвирует,девальвирует в цене и местная недвижимость, тут мы все правы,Акурт пытался спихнуть, но не успел!)))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 тра, 2018 17:13
Когда местная валюта девальвирует,девальвирует в цене и местная недвижимость, тут мы все правы,Акурт пытался спихнуть, но не успел!)))
Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:01
Байки про банки і не тільки....
Достатньо цієї інформації щоб зрозуміти що турецьку нерухомість акурта будете ще відбивати довго. А от нашу поливали,а ціни високі,долар низький. Ми явно ближче до Європи ніж Турція. Навіть поляки на закупи почали їздити. А акурт веселий дядько і такий байкар з Анталії)) Любить пудрити мозги,байки про песиків та нереалізовані можливості у житті...
Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:03
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:11
Підтримую. Маленькі зручності та приємності - роблять наше сьогодення гарним а майбутнє сонячним . А маленькі незручності та неприємності - роблять наше життя каторгою.
Додано: Суб 26 тра, 2018 06:25
Нет, это типичный прием от строителей финансовых пирамид.
Вот первый пост:
Вихідні дані:
- я не ріелтор, не олігарх, ні бізнесмен, нічого не крав і не краду, нічого не продаю, і ні від кого нічого не хочу. Просто тому, що я - самодастатня людина. СЬОГОДНІ Я НІДЕ НЕ ПРАЦЮЮ. Ніким. Ні на якій посаді. Але я все життя працював дуже важко і дуже наполегливо.
Я спробую поділитися своїми думками та досвідом тільки з адекватними людьми.
Під адекватними розумію наступне:
- люди здатні думати та робити висновки.
- люде здатні вчитися.
- люде думають про своє майбутнє та про своїх дітей.
Неадекватів прошу цю гілку не відвідувати та нічого не писати.
Здесь и далее на всех 100 страницах так и непонятно на чем все-таки заработал на квартиры под сдачу во Львове уважаемый топикстартер.
Зато он относится к некоему "умному" меньшинству ( это всегда подчеркивают на сборищах финансовых пирамид) и приглашает остальных думающих про будущее своих детей влиться в их ряды.
А после этого начнется самое главное.
Не нужно нигде работать, можно наслаждаться жизнью гуляя с собакой по пляжу и турецкому базару, выезжать когда угодно и куда угодно не будучи связанным никакими деловыми или служебными обязанностями.
Это и будет рай о котором втайне мечтают все приглашенные на собрание пирамиды лохи и который непременно наступит после покупки недвижимости в Турции ибо лучшей страны в мире для гражданина Украины быть не может.
Неужели вы до сих пор не догадались (хотя вам вроде ничего и не продают),что ваши 30 сольдо нужно закопать именно на этом поле чудес?
back in USSR
Додано: Суб 26 тра, 2018 07:29
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Так, - один мінус - медузи! Їх багато, або дуже багато!( і, рідко коли буває мало) І вони, переважно - великі! Завбільшки з середню і велику тарілку! - з синьовато-фіолетовим, або червоним відтінком! .....і вони, трохи "жалять"....
Проте, часто зустрічаються дельфіни!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 26 тра, 2018 11:46
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Вот вот, эти нищеброды регочут и тут и на ветке привата, а человек с прямолинейным мышлением, в отличие от них, собирается недвижимость приобретать за рубежом...
скриншот и солнце
день чудесный...
Додано: Суб 26 тра, 2018 11:53
Дельфины - это круто , я экоголик и фанат флоры и фауны. Мне говорили там коса какая-то классная есть. Много растений , зеленая зона - хвойные. А медузы наверное только в сезон - не постоянно ? Медузы - это не "правильная" фауна
Додано: Суб 26 тра, 2018 11:56
Я никогда не писал что "состоятельный дядя". Всякий , кто имеет квартиру в Украине - может ее продать и что-то купить за рубежом. А про недвигу - как раз тут на ветке определились, обсуждали, что выгоднее арендовать. А вы фанат скриншота ? На свете кроме скриншотов столько всего интересного, приятного и вкусного, как люди не видят ! Я экоголик , фанат флоры и фауны. А люди упираются в какие-то скрины и солнца за ними не видят! Скрины не вкусные, на обед их не съесть, они не мяукают, не гавкают, их не погладить , они не имеют даже аромата, полная фигня, короче. Смешно.
Не принимать же его в серьез? Он не тянет на серьезное отношение. Как ни глянь. То ли он шутил про скрины, то ли глупый ?
Я думаю, что мы не учебное пособие строго пишем, а общаемся на форуме. Тем более в условиях Украины - никакое учебное пособие не будет работать и не поможет. Так что нужно жить " в гармони с самим собой" как местный "скриншот" писал и смеяться над проблемами и неприятностями, если не удается их избежать. Но лучше их не иметь , конечно.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 26 тра, 2018 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 26 тра, 2018 12:36
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, нерухомість у Лазурному!))
...так, там острів Джарилгач у формі коси! - на нього можна пішки перейти, але трохи заходити в море і йти морем, там по-коліна, або по-пояс.. ..... а якщо напряму, у найвужчому місці, то там, десь метрів з 30 через "перешийок", але, там трохи небезпечно(бо пісок під ногами ніби, провалюється) і глибоко!
І він, острів, дуже довгий(нанадцять км - погугліть)
Я йшов, йшов..... десь пів години, нічого цікавого(крім чайок і нудистів)) ) не бачив, хоч кажуть, що в глибині острова живуть різні звірі, і є маяк!
Ну, а за медуз - від усіх чую, що САМЕ В Лазурному їх найбільше...... то ж не знаю, чи вони там постійно, чи тільки в сезон!.......
... і Я там був в кінці липня минулого року.... - в деякі дні, було так, що заходиш у воду метрів з 50(бо там мілко з краю, але добре для дітей) і довкола тебе, на відстані 1-2-3м. з 6-8 медуз! - розміром з відерко отого 2кг. йогурта, яке пан Акурт нам показував!))..... а то і більші - червоняво-рожевенькі!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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