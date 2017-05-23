Додано: Суб 26 тра, 2018 12:36

kalinavalera1 написав: Дельфины - это круто , я экоголик и фанат флоры и фауны. Мне говорили там коса какая-то классная есть. Много растений , зеленая зона - хвойные. А медузы наверное только в сезон - не постоянно ? Медузы - это не "правильная" фауна Дельфины - это круто , я экоголик и фанат флоры и фауны. Мне говорили там коса какая-то классная есть. Много растений , зеленая зона - хвойные. А медузы наверное только в сезон - не постоянно ? Медузы - это не "правильная" фауна

...так, там острів Джарилгач у формі коси! - на нього можна пішки перейти, але трохи заходити в море і йти морем, там по-коліна, або по-пояс.. ..... а якщо напряму, у найвужчому місці, то там, десь метрів з 30 через "перешийок", але, там трохи небезпечно(бо пісок під ногами ніби, провалюється) і глибоко!І він, острів, дуже довгий(нанадцять км - погугліть)Я йшов, йшов..... десь пів години, нічого цікавого(крім чайок і нудистів)) ) не бачив, хоч кажуть, що в глибині острова живуть різні звірі, і є маяк!Ну, а за медуз - від усіх чую, що САМЕ В Лазурному їх найбільше...... то ж не знаю, чи вони там постійно, чи тільки в сезон!.......... і Я там був в кінці липня минулого року.... - в деякі дні, було так, що заходиш у воду метрів з 50(бо там мілко з краю, але добре для дітей) і довкола тебе, на відстані 1-2-3м. з 6-8 медуз! - розміром з відерко отого 2кг. йогурта, яке пан Акурт нам показував!))..... а то і більші - червоняво-рожевенькі!