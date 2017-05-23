Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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kalinavalera1 написав:Дельфины - это круто , я экоголик и фанат флоры и фауны. Мне говорили там коса какая-то классная есть. Много растений , зеленая зона - хвойные. А медузы наверное только в сезон - не постоянно ? Медузы - это не "правильная" фауна
...так, там острів Джарилгач у формі коси! - на нього можна пішки перейти, але трохи заходити в море і йти морем, там по-коліна, або по-пояс.. ..... а якщо напряму, у найвужчому місці, то там, десь метрів з 30 через "перешийок", але, там трохи небезпечно(бо пісок під ногами ніби, провалюється) і глибоко! І він, острів, дуже довгий(нанадцять км - погугліть) Я йшов, йшов..... десь пів години, нічого цікавого(крім чайок і нудистів)) ) не бачив, хоч кажуть, що в глибині острова живуть різні звірі, і є маяк!
Ну, а за медуз - від усіх чую, що САМЕ В Лазурному їх найбільше...... то ж не знаю, чи вони там постійно, чи тільки в сезон!....... ... і Я там був в кінці липня минулого року.... - в деякі дні, було так, що заходиш у воду метрів з 50(бо там мілко з краю, але добре для дітей) і довкола тебе, на відстані 1-2-3м. з 6-8 медуз! - розміром з відерко отого 2кг. йогурта, яке пан Акурт нам показував!))..... а то і більші - червоняво-рожевенькі!
Долярчик написав:... і Я там був в кінці липня минулого року.... - в деякі дні, було так, що заходиш у воду метрів з 50(бо там мілко з краю, але добре для дітей) і довкола тебе, на відстані 1-2-3м. з 6-8 медуз! - розміром з відерко отого 2кг. йогурта, яке пан Акурт нам показував!))..... а то і більші - червоняво-рожевенькі
З медузами - не айс купатися. Може мені розповідали по іншу косу ? У Херсонській обл. Там сосни є ? Гарно бути в гармонії з самим собою , а то хтось це не розуміє? Але в Україні досягти гармонії - набагато важче ніж де інде. А той кто сам з собою у " гармонії" коли родина голодна - то вже клініка.
Ні, соснів, щоб багато, там не бачив! Але, за сосни згадав озеро Пісочне, с. Мельники(Шацькі озера), де дуже класно! - де, довкола ВЕЛИКОГО озера, сосново-мішаний ліс!- де сосни, просто до самісінької води нахилені, або "миють" своє коріння у воді!- де вода, чиста-чиста! - де пливеш, і проглядається дно, хоч пливеш на глибині 2-3 метри! Там дууууууже класно!!!!(і лише дощі можуть завадити хорошому відпочинку!) .....отам, дійсно, можна гарно проводити все літо, хто не дуже переносить спеку!(там, на берегах..... по-між дерев.... спека, якщо вона інколи там буває, то, навіть, не відчувається!!!)