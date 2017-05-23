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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 13:00

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Долярчик написав:... і Я там був в кінці липня минулого року.... - в деякі дні, було так, що заходиш у воду метрів з 50(бо там мілко з краю, але добре для дітей) і довкола тебе, на відстані 1-2-3м. з 6-8 медуз! - розміром з відерко отого 2кг. йогурта, яке пан Акурт нам показував!))..... а то і більші - червоняво-рожевенькі

З медузами - не айс купатися. Може мені розповідали по іншу косу ? У Херсонській обл. Там сосни є ? Гарно бути в гармонії з самим собою , а то хтось це не розуміє? Але в Україні досягти гармонії - набагато важче ніж де інде. А той кто сам з собою у " гармонії" коли родина голодна - то вже клініка.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 13:27

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, нерухомість у Волинській об

Ні, соснів, щоб багато, там не бачив!
Але, за сосни згадав озеро Пісочне, с. Мельники(Шацькі озера), де дуже класно! - де, довкола ВЕЛИКОГО озера, сосново-мішаний ліс!- де сосни, просто до самісінької води нахилені, або "миють" своє коріння у воді!- де вода, чиста-чиста! - де пливеш, і проглядається дно, хоч пливеш на глибині 2-3 метри!
Там дууууууже класно!!!!(і лише дощі можуть завадити хорошому відпочинку!)
.....отам, дійсно, можна гарно проводити все літо, хто не дуже переносить спеку!(там, на берегах..... по-між дерев.... спека, якщо вона інколи там буває, то, навіть, не відчувається!!!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 21:47

  kalinavalera1 написав:Дельфины - это круто , я экоголик и фанат флоры и фауны. Мне говорили там коса какая-то классная есть. Много растений , зеленая зона - хвойные.

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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 21:51

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Долярчик написав:Але, за сосни згадав озеро Пісочне, с. Мельники(Шацькі озера), де дуже класно! - де, довкола ВЕЛИКОГО озера, сосново-мішаний ліс!- де сосни, просто до самісінької води нахилені, або "миють" своє коріння у воді!- де вода, чиста-чиста! - де пливеш, і проглядається дно, хоч пливеш на глибині 2-3 метри!
Там дууууууже класно!!!!(і лише дощі можуть завадити хорошому відпочинку!)
.....отам, дійсно, можна гарно проводити все літо, хто не дуже переносить спеку!(там, на берегах..... по-між дерев.... спека, якщо вона інколи там буває, то, навіть, не відчувається!!!)


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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 06:40

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Эрдоган призывает турок спасти лиру
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:05

  slavek написав:https://cursorinfo.co.il/erdogan-prizyvaet-turok-spasti-liru/
Эрдоган призывает турок спасти лиру

Не знаю как там, но у нас такая фраза мгновенно создала бы панику и очереди у окошек
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:55

  Грйс-мэн написав:
  slavek написав:https://cursorinfo.co.il/erdogan-prizyvaet-turok-spasti-liru/
Эрдоган призывает турок спасти лиру

Не знаю как там, но у нас такая
фраза мгновенно создала бы панику и очереди у окошек


Це вже робили Януковичі та Ющенки))
А курс падає та падає...
А що акурт? Втиху здає свої ліри поки не пізно...
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