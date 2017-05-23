Дополню по поводу мечты прикупить недвигу на девственной Волыни - жить надо там, иначе разнесут в клочья. Проходили((
И вообще по поводу темы этой статьи - *** это все)) Сто раз хорошенько прикиньте свои финансовые, временные и прочие возможности содержать недвижимость за кордоном. Причем, не тогда когда ты прокурор или слесарь-многостаночник с баблом, а потом, когда тебя от кормушки отодвинут следующие поколения. А то купит горячий чел пару аппартаментов в Алании под сдачу. Расчитывает полторы тысячи евро в месяц иметь от туристов, а тут растраты на коммуналку кондоминимума половину съедают. В солнечной Турции меньше 300 евро в месяц не обойтись. Так что вашим правителям еще есть куда квартплату задирать))